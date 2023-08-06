Pecahkan Rekor Dunia! Lagu Berkibarlah Bendera Berkumandang di Konser Angklung

JAKARTA - Konser Angklung yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 5 Agustus 2023, sukses memecahkan rekor atau Guinness World of Records (GWR) karena melibatkan lebih dari 15 ribu pemain angklung.

Para pemain angklung yang hadir pun membawakan sejumlah lagu Tanah Air dan menghibur para hadirin. Salah satunya ialah lagu Nasional, Berkibarlah Bendera yang juga menjadi lagu pembuka di gelaran ini.

Momen 15 ribu lebih pemain angklung memainkan lagu Berkibarlah Bendera turut diabadikan akun Instagram, @direktorat.sma. Terlihat momen membanggakan saat lagu tersebut berkumandang dengan indah di GBK bersama alunan musik angklung.

“Pergelaran Angklung terbesar di dunia,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/8/2023).

Seluruh hadirin pun berdiri saat lagu Berkibarlan Bendera menggema seantero Gelora Bung Karno. Alunan angklung yang digoyangkan belasan ribu pemain itu berhasil membuat bangga masyarakat Tanah Air.

Setelah lagu Berkibarlah Bendera, lagu dari band rock asal Jerman, Scropion bertajuk Wind of Change ini juga dimainkan. Para hadirin ikut menikmati sekaligus khidmat menyaksikan gelaran konser Angklung terbesar ini.