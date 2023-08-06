Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pecahkan Rekor Dunia! Lagu Berkibarlah Bendera Berkumandang di Konser Angklung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:34 WIB
Pecahkan Rekor Dunia! Lagu <i>Berkibarlah Bendera</i> Berkumandang di Konser Angklung
Konser Angklung. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Konser Angklung yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 5 Agustus 2023, sukses memecahkan rekor atau Guinness World of Records (GWR) karena melibatkan lebih dari 15 ribu pemain angklung.

Para pemain angklung yang hadir pun membawakan sejumlah lagu Tanah Air dan menghibur para hadirin. Salah satunya ialah lagu Nasional, Berkibarlah Bendera yang juga menjadi lagu pembuka di gelaran ini.

Momen 15 ribu lebih pemain angklung memainkan lagu Berkibarlah Bendera turut diabadikan akun Instagram, @direktorat.sma. Terlihat momen membanggakan saat lagu tersebut berkumandang dengan indah di GBK bersama alunan musik angklung.

“Pergelaran Angklung terbesar di dunia,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/8/2023).

Seluruh hadirin pun berdiri saat lagu Berkibarlan Bendera menggema seantero Gelora Bung Karno. Alunan angklung yang digoyangkan belasan ribu pemain itu berhasil membuat bangga masyarakat Tanah Air.

Setelah lagu Berkibarlah Bendera, lagu dari band rock asal Jerman, Scropion bertajuk Wind of Change ini juga dimainkan. Para hadirin ikut menikmati sekaligus khidmat menyaksikan gelaran konser Angklung terbesar ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement