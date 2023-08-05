Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Shandy William Lakoni Adegan Makan saat Puasa dalam TV Love Cinema

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:03 WIB
Cerita Shandy William Lakoni Adegan Makan saat Puasa dalam <i>TV Love Cinema</i>
Serial terbaru Vision+. (Foto: MNC)
JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan serial terbaru, kali ini datang dari genre percintaan. Serial terbaru itu berjudul TV Love Cinema dan dibintangi Shandy William.

Dalam serial itu, para pemain termasuk Shandy William, memerankan karakter yang berbeda-beda di setiap kisahnya. Shandy William memerankan tiga karakter bernama Marco, Nando, dan Soda, dalam tiga cerita yang berbeda.

Selama proses syuting, Shandy William cukup tertantang memerankan karakter yang berbeda-beda, namun rupanya ada tantangan lain yang harus ia dapatkan, yaitu syuting di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa.

Vision+. (Foto: MNC)

“Aku puasa dari awal syuting hingga selesai. Jadi, ya, kita tetap fun aja sih, biar lagi puasa juga,” ujar Shandy William saat ditemui di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.

Serial TV Love Cinema menampilkan delapan episode dengan delapan kisah cinta yang berbeda, dan berlatar di Pulau Bali.

Dalam serial TV Love Cinema, terdapat banyak adegan makan yang perlu diperankan oleh para pemain. Beberapa adegan itu pun dilakukan di siang hari, sehingga Shandy William harus cerdik dalam mencari cara agar tetap bisa berpuasa meski melakukan adegan makan.

“Misalnya kayak tadi nanya-nanya tentang makanan, kayak gimana tuh? Kalau aku, kan pernah makan, tapi aku cheating gitu, seolah-olah kayak makan. Kayak gitu kalau aku,” jelas Shandy William.

Hal tersebut dia lakukan agar ibadah puasanya tetap tak terganggu, tanpa mengurangi kerja kerasnya sebagai seorang aktor profesional. Hasilnya pun tak mengecewakan, karena Shandy William sukses memerankan tiga karakter yang ia perankan dengan baik.

