HOT GOSSIP

Ria Ricis Belum Ingin Tambah Anak, Khawatir Moana sang Anak Tidak Diurus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:14 WIB
Ria Ricis. (Foto: instagram)
JAKARTA - Ria Ricis dibuat kesal dengan netizen gegara disebut buncit dan diduga tengah hamil anak kedua.

Bukan tanpa alasan, Ricis sapaan akrabnya itu mengaku masih memiliki luka batin yang belum sembuh.

"Banyak luka batin yang belum sembuh," ungkap Ria Ricis di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Ria Ricis

Ditambah lagi, adik Oki Setiana Dewi ini masih ingin menikmati pertumbuhan anak pertamanya yang sedang aktif.

"Anak juga lagi lucu-lucunya, lari sana lari sini," tambah Ria Ricis.

Oleh karena itu, Ricis khawatir jika dia belum bisa mengurus anak keduanya.

"Kalau nambah lagi, ini belom ke urus gitu," imbuh Ria Ricis.

