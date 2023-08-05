Ria Ricis Belum Ingin Tambah Anak, Khawatir Moana sang Anak Tidak Diurus

JAKARTA - Ria Ricis dibuat kesal dengan netizen gegara disebut buncit dan diduga tengah hamil anak kedua.

Bukan tanpa alasan, Ricis sapaan akrabnya itu mengaku masih memiliki luka batin yang belum sembuh.

"Banyak luka batin yang belum sembuh," ungkap Ria Ricis di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Ditambah lagi, adik Oki Setiana Dewi ini masih ingin menikmati pertumbuhan anak pertamanya yang sedang aktif.

"Anak juga lagi lucu-lucunya, lari sana lari sini," tambah Ria Ricis.

Oleh karena itu, Ricis khawatir jika dia belum bisa mengurus anak keduanya.

"Kalau nambah lagi, ini belom ke urus gitu," imbuh Ria Ricis.