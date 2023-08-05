Han So Hee Beri Tips Miliki Wajah Cantik: Harus dari Hati, Itu Paling Penting

SEOUL - Han So Hee salah satu aktris Korea Selatan miliki wajah cantik yang luar biasa. Tak ayal, dirinya kerap menjadi dambaan banyak orang.

Pemain drama Nevertheless ini memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, serta kulit putih bersih. Dirinya tampak sempurna bak bidadari.

Tidak jarang banyak orang yang ingin tampil seperti dirinya. Dengan memiliki paras dan tubuh seperti Han So Hee akan membuat pakaian selalu terlihat cantik di tubuhnya.

Dengan begitu rasa percaya diri akan naik berkali-kali lipat. Namun, standar kecantikan tersebut tidak berlaku untuk Han So Hee.

Perempuan kelahiran Ulsan itu memiliki pandangan tersendiri tentang standar kecantikan. Menurutnya, seseorang tidak perlu kurus sepertinya untuk terlihat cantik. Dirinya saat ini terlihat kurus karena tuntutan pekerjaan.

“Kamu tidak bisa sekurus saya. Tolong lindungi kesehatanmu. Kecantikan dari hati itu paling penting. Tetapi, karir saya menuntut memeperlihatkan bagaimana penampilan saya dari luar, dan itulah mengapa saya menurunkan berat badan. Jika bukan karena itu, saya juga akan mempertahankan berat badan normal,” tutur Han So Hee dalam siaran live dilansir Twitter @4hyojoo, Sabtu (5/8/2023).

Di samping itu, Han So Hee menuturkan jika standar kecantikan itu tidak dapat dinilai dari seseorang itu kurus atau chubby. Semuanya terlihat cantik dengan pakaian yang sesuai bentuk tubuh masing-masing.

“Standar kecantikan seharusnya tidak kurus atau tembem. Alangkah baiknya jika pakaian yang ingin kamu kenakan sangat pas dengan tubuhmu,” kata Han So Hee.