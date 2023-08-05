Pengakuan Indra Priawan Kesal kepada Nikita Willy, Sering Ditinggal Syuting saat Pacaran

JAKARTA - Indra Priawan suami Nikita Willy membuat pengakuan mengejutkan, di mana dirinya sering dibuat kesal oleh Nikita Willy saat masih berpacaran.

Namun, saat ini itu semua sudah tidak lagi dilakukan Nikita Willy karena saat ini Nikita Willy memilih untuk fokus sebagai ibu rumah tangga demi mengurus keluarga khususnya sang buah hati Issa Xander Djokosoetono.

Kekesalan itu, diungkapkan Indra Priawan saat dirinya membuat video Youtube Q&A bersama Nikita Willy.

"Kamu pernah kesel enggak kalau aku tinggal kerja?," tanya Nikita Willy kepada Indra Priawan di Youtube Nikita Willy Official, Sabtu (5/8/2023).

"Kalau pas selama kita sudah nikah, kayaknya enggak ada. Karena kamu belum pernah kerja kan, kayak sinetron dulu lah, kalau dulu pas sinetron kayak berminggu-minggu enggak ketemu," tutur Indra Priawan.

Nikita Willy meyakinkan ketika zaman pacaran dulu sering membuat kesal Indra Priawan karena selalu ditinggal syuting. Sang suami mengiyakan sampai menekankan ungkapan kekesalan saat jarang bertemu Nikita karena sibuk.

"Jadi dulu pas pacaran kesel? Kesel banget karena? Aku syutingnya setiap hari?," kata Nikita.