Nikita Mirzani Menangis di Sosmed Jadi Sorotan, Netizen: Bagian dari S3 Marketing!

JAKARTA - Nikita Mirzani tengah menjadi sorotan publik, pasalnya dia mengunggah video sedang menangis di sosial media miliknya itu.

Mantan istri Antonio Dedola ini terlihat cantik duduk dihadapan kamera. Wajahnya tampak memerah, akibat menangis tersedu-sedu. Tangannya terlihat sibuk menghapus air mata yang membasahi pipi.

“Sedih banget, aku baru tersadar,” kata Nikita Mirzani menangis di @nikitamirzanimawardi_172, Sabtu (5/8/2023).

Perempuan yang sering disapa Nikmir ini mengaku jika dirinya menyesal. Bahkan dirinya melontarkan ucapan maaf.

“Aku nyesel, nyesel banget. Maafin aku sedalam-dalamnya, aku minta maaf. Aku benar-benar nyesel. Nyesel banget kenapa aku bisa begini,” tutur Nikita Mirzani.

Kemudian dirinya kembali menangis kencang sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya.]

Namun, sayangnya dalam video tersebut Nikita Mirzani tidak memberi kejelasan tentang maksud dari pengakuan yang dia buat ini. Apa yang dia sesali? Kenapa siapa dirinya meminta maaf? Semua hal tersebut tidak dibicarakan olehnya.