Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Menangis di Sosmed Jadi Sorotan, Netizen: Bagian dari S3 Marketing!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:21 WIB
Nikita Mirzani Menangis di Sosmed Jadi Sorotan, Netizen: Bagian dari S3 Marketing!
Nikita Mirzani. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani tengah menjadi sorotan publik, pasalnya dia mengunggah video sedang menangis di sosial media miliknya itu.

Mantan istri Antonio Dedola ini terlihat cantik duduk dihadapan kamera. Wajahnya tampak memerah, akibat menangis tersedu-sedu. Tangannya terlihat sibuk menghapus air mata yang membasahi pipi.

“Sedih banget, aku baru tersadar,” kata Nikita Mirzani menangis di @nikitamirzanimawardi_172, Sabtu (5/8/2023).

Perempuan yang sering disapa Nikmir ini mengaku jika dirinya menyesal. Bahkan dirinya melontarkan ucapan maaf.

Nikita Mirzani

“Aku nyesel, nyesel banget. Maafin aku sedalam-dalamnya, aku minta maaf. Aku benar-benar nyesel. Nyesel banget kenapa aku bisa begini,” tutur Nikita Mirzani.

Kemudian dirinya kembali menangis kencang sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya.]

Namun, sayangnya dalam video tersebut Nikita Mirzani tidak memberi kejelasan tentang maksud dari pengakuan yang dia buat ini. Apa yang dia sesali? Kenapa siapa dirinya meminta maaf? Semua hal tersebut tidak dibicarakan olehnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement