Memes Prameswari Beri Kabar soal Kehamilan: Alhamdulillah, Dikasih Allah 2 Janin Kembar

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Memes Prameswari, pasalnya dirinya memposting foto sedang memegang hasil tespek. Hasilnya, dirinya dinyatakan hamil dan tengah mengandung janin kembar.

Seperti diketahui, Memes Prameswari menikah dengan seorang pria bernama Adya Laksmana Sudrajat pada akhir bulan lalu.

"Alhamdulillahirobbil Alamin. Puji syukur, saya dan suami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, yaitu 2 janin kembar," kata Memes Prameswari di sosial media miliknya, Sabtu (5/8/2023).

Perempuan yang sempat dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra itu mengaku merasa lega atas kehamilannya itu, sehingga dirinya sudah bisa membagikan kabar bahagianya itu.

"Akhirnya, sekarang waktu yang tepat bagi kami untuk mengabarkan berita gembira ini," ucapnya lagi.

"Setelah melewati minggu-minggu yang cukup berat, sekarang kondisi fisik sudah membaik dan kedua janin dinyatakan sehat," ujar Memes Prameswari.