Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Memes Prameswari Beri Kabar soal Kehamilan: Alhamdulillah, Dikasih Allah 2 Janin Kembar

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:02 WIB
Memes Prameswari Beri Kabar soal Kehamilan: Alhamdulillah, Dikasih Allah 2 Janin Kembar
Memes Prameswari. (Foto: instagram)
A
A
A

BACA JUGA:

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Memes Prameswari, pasalnya dirinya memposting foto sedang memegang hasil tespek. Hasilnya, dirinya dinyatakan hamil dan tengah mengandung janin kembar.

Seperti diketahui, Memes Prameswari menikah dengan seorang pria bernama Adya Laksmana Sudrajat pada akhir bulan lalu.

"Alhamdulillahirobbil Alamin. Puji syukur, saya dan suami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, yaitu 2 janin kembar," kata Memes Prameswari di sosial media miliknya, Sabtu (5/8/2023).

Perempuan yang sempat dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra itu mengaku merasa lega atas kehamilannya itu, sehingga dirinya sudah bisa membagikan kabar bahagianya itu.

Memes Prameswari

"Akhirnya, sekarang waktu yang tepat bagi kami untuk mengabarkan berita gembira ini," ucapnya lagi.

"Setelah melewati minggu-minggu yang cukup berat, sekarang kondisi fisik sudah membaik dan kedua janin dinyatakan sehat," ujar Memes Prameswari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/33/2958984/memes-prameswari-lahirkan-anak-kembar-berjenis-kelamin-perempuan-QYD7f3kpb1.jpg
Memes Prameswari Lahirkan Anak Kembar Berjenis Kelamin Perempuan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement