HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktor Senior Mark Margolis Meninggal, Dunia Perfilman Hollywood Berduka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:32 WIB
Aktor Senior Mark Margolis Meninggal, Dunia Perfilman Hollywood Berduka
Mark Margolis meninggal. (Foto: IMDB)
AMERIKA - Industri hiburan Hollywood kembali berduka, pasalnya aktor senior Mark Margolis bintang serial Breaking Bad dikabarkan meninggal dunia di usia 83 tahun.

Kabar itu disampaikan di akun Twitter resmi Breaking Bad pada Sabtu (5/8/2023). Disampaikan, bahwa seluruh kru bertugas di serial Amerika Serikat itu kehilangan sosok pemeran karakter Hector Salamana ini.

“Kami bersama dengan jutaan penggemar untuk berduka atas meninggalnya Mark Margolis yang sangat berbakat,” tulis akun tersebut, Sabtu (5/8/2023).

Dilansir BBC, sang aktor meninggal di rumah sakit Sinai Hospital di New York, Amerika Serikat. Putra Margolis mengatakan ayahnya telah berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

Mark Margolis. (Foto: IMDB)

Mark Margolis lahir di Philadelphia pada 26 November 1939. Selama berkarier, dia telah membintangi ratusan judul film dan serial.

Sementara itu, Mark Margolis sendiri terkenal dalam peran Hector Salamanca dalam serial Breaking Bad. Dia berperan sebagai anggota kartel narkoba yang menggunakan kursi roda setelah stroke.

