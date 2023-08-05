Lady Nayoan Diperbolehkan Pulang dari Rumah Sakit, Masih Harus Jalani Fisioterapi

JAKARTA - Aktris Lady Nayoan dikabarkan sudah pulang dari rumah sakit usai menjalani perawatan intensif akibat mengalami kecelakaan di Tol Jatibening pada 31 Juli lalu.

Kabar bak tersebut dibagikan suami Lady Nayoan, Rendy Kjaernett. Dia mengatakan jika kepulangan sang istri telah disetujui oleh tim dokter yang menangani Lady Nayoan setelah melakukan observasi.

"Iya memang tadi masuk UGD di rontgen di CT Scan, di MRI, di cek 3 hari di observasi takutnya ada cedera susulan karena ada memar juga di kepala akibat benturan takutnya ada pendarahan. Makanya di rawat tiga hari untuk observasi mencegah itu sih," kata Rendy Kjaernett dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncame News, Sabtu (5/8/2023).

Lady sendiri pulang bersama Rendy yang menjemputnya di rumah sakit pada Jumat (4/8/2023) kemarin.

"Kita pulang dari rumah sakit itu jam 4 habis fisioterapi itu habis itu udah dibolehkan pulang. Di cek sama dokter udah aman udah masuk syarat dokter udah boleh pulanglah," ujar Rendy Kjaernett.