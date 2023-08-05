G-Dragon dan Son Naeun Nonton Bola Bareng, Beri Dukungan untuk Lee Kang In PSG

BUSAN - Deretan artis Korea terpantau menyaksikan pertandingan persahabatan klub Paris Saint-Germain (PSG) kontra Jeonbuk Hyundai Motors. G-Dragon, Jung Yu Mi, dan Son Naeun terlihat dalam satu frame di tribun menonton pertandingan yang dihelat di Busan Asiad Main Stadium, Busan, Korea Selatan pada Kamis (3/8/2023) sore waktu setempat.

Rupanya kehadiran para selebritas Korea itu diketahui untuk mendukung pemain PSG asal Negeri Ginseng yang baru bergabung, Lee Kang In.

Son Naeun tampil memukau dengan tank top hitam. Dia mengenakan eye wear kacamata hitam. Dia tampak ngobrol dengan Jung Yu Mi yang menggunakan jersey biru PSG. Posisinya di belakang G-Dragon yang asyik duduk memerhatikan ke arah lapangan.

Sementara itu, G-Dragon tampil dengan gayanya yang unik. Dia mengenakan jersey PSG versi sleeveless yang berkolaborasi dengan brand miliknya, Peaceminusone. Sementara jersey PSG biru dia kalungkan bak scarf. Penampilannya makin komplet dengan kaca mata hitam.

Melansir Kbizoom, Sabtu (5/8/2023), G-Dragon dan Lee Kang In sebelumnya bertemu bulan lalu ketika PSG bertandang ke Osaka, Jepang. Saat itu, PSG membagikan foto kedua bintang Korea Selatan dan berharap akan berjumpa di Busan.