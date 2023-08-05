Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mikha Tambayong Alami Banyak Perubahan Hidup Selama Berkarier, Ungkap Pentingnya Kesehatan Mental

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:05 WIB
Mikha Tambayong Alami Banyak Perubahan Hidup Selama Berkarier, Ungkap Pentingnya Kesehatan Mental
Mikha Tambayong ungkap pentingnya kesehatan mental. (Foto: Instagram/@mikhatambayong)
A
A
A

 

JAKARTA - Mikha Tambayong sangat sadar pentingnya menjaga kesehatan dan kekuatan mental. Apalagi, sebagai seorang figur publik, dia selalu mendapat sorotan dari masyarakat.

Tak dimungkiri, aktris dan penyanyi 28 tahun itu merasa mentalnya rentan terganggu lantaran kehidupan pribadinya yang mudah terekspos. Apalagi, dia sudah jadi banyak perhatian sejak kecil.

"Seperti yang kita tahu ya kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Apalagi aku udah bekerja dari usia sangat muda, aku udah terekspose dengan banyak hal di usia yang relatif muda. Jadi aku udah mengalami banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidup sebagai seorang individu dan publik figur," kata Mikha Tambayong dikutip dari kanal YouTube Populer Seleb, Sabtu (5/7/2023).

Mikha Tambayong ungkap pentingnya kesehatan mental. (Foto: Instagram/@miktambayong)

Sejak pertama menapaki dunia hiburan Tanah Air, Mikha mengaku banyak menemukan pengalaman penting yang menyangkut kesehatan mental. Namun, dia merasa beruntung memiliki support system yang selalu mendukung berbagai kegiatannya.

"Mungkin setiap hari harus bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda, apalagi saya seoramg aktor yang kadang saya harus menjadi orang lain untuk film dan peran-peran saya. Butuh mental yang kuat sebetulnya. Karena biar kita bisa tetap kembali ke diri kita sendiri, biar kita bisa tetap merasa tenang dengan segala tekanan yang kita alami setiap hari itu penting banget," lanjut istri Deva Mahenra tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/206/3073254/mikha_tambayong-XVTh_large.jpeg
Mikha Tambayong Mulai Syuting Perdana Film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997900/momen-hangat-ayah-mikha-tambayong-rayakan-idul-fitri-meski-beda-agama-dengan-menantu-gWvMZNzzXg.jpg
Momen Hangat Ayah Mikha Tambayong Rayakan Idul Fitri Meski Beda Agama dengan Menantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997914/ucapan-manis-mikha-tambayong-untuk-deva-mahenra-yang-berulang-tahun-ke-34-ZKSSSQfNl9.jpg
Ucapan Manis Mikha Tambayong untuk Deva Mahenra yang Berulang Tahun ke-34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988279/so-sweet-mikha-tambayong-temani-deva-mahenra-sahur-XbmbB7Xtd8.jpg
So Sweet, Mikha Tambayong Temani Deva Mahenra Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2905372/netizen-soroti-penampilan-terbaru-mikha-tambayong-GOgMRytU57.jpg
Netizen Soroti Penampilan Terbaru Mikha Tambayong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/33/2884007/mikha-tambayong-rayakan-ultah-ke-29-deva-mahenra-tulis-doa-syahdu-GXEjz3GrrW.jpeg
Mikha Tambayong Rayakan Ultah Ke-29, Deva Mahenra Tulis Doa Syahdu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement