Mikha Tambayong Alami Banyak Perubahan Hidup Selama Berkarier, Ungkap Pentingnya Kesehatan Mental

JAKARTA - Mikha Tambayong sangat sadar pentingnya menjaga kesehatan dan kekuatan mental. Apalagi, sebagai seorang figur publik, dia selalu mendapat sorotan dari masyarakat.

Tak dimungkiri, aktris dan penyanyi 28 tahun itu merasa mentalnya rentan terganggu lantaran kehidupan pribadinya yang mudah terekspos. Apalagi, dia sudah jadi banyak perhatian sejak kecil.

"Seperti yang kita tahu ya kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Apalagi aku udah bekerja dari usia sangat muda, aku udah terekspose dengan banyak hal di usia yang relatif muda. Jadi aku udah mengalami banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidup sebagai seorang individu dan publik figur," kata Mikha Tambayong dikutip dari kanal YouTube Populer Seleb, Sabtu (5/7/2023).

Sejak pertama menapaki dunia hiburan Tanah Air, Mikha mengaku banyak menemukan pengalaman penting yang menyangkut kesehatan mental. Namun, dia merasa beruntung memiliki support system yang selalu mendukung berbagai kegiatannya.

"Mungkin setiap hari harus bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda, apalagi saya seoramg aktor yang kadang saya harus menjadi orang lain untuk film dan peran-peran saya. Butuh mental yang kuat sebetulnya. Karena biar kita bisa tetap kembali ke diri kita sendiri, biar kita bisa tetap merasa tenang dengan segala tekanan yang kita alami setiap hari itu penting banget," lanjut istri Deva Mahenra tersebut.