SNSD Anniversary ke-16, Muncul Spekulasi Sunny Keluar SM Entertainment

SEOUL - Girls Generation alias SNSD merayakan hari jadinya yang ke-16. Namun, di tengah perayaan debutnya hari ini, Sabtu (5/8/2023), muncul spekulasi yang mencurigai jika salah satu membernya, Sunny, keluar SM Entertainment.

SNSD yang melakukan debut resmi pada 5 Agustus 2007 dengan single Into the World telah membuktikan kematangan dan eksistensinya selama 16 tahun. Prestasi yang sulit diacapai semua girl group. Bahkan ketika semua membernya tidak lagi bernaung di agensi yang sama.

Di momen bahagia tersebut, para member yang masih di SM Entertainment membagikan postingan pesan atas perayaan ke-16. Tetapi, hanya Sunny yang tampaknya tidak menulis pesan. Jadi, hanya ada ucapan dari Taeyeon, Hyoyeon, Yuri, dan Yoona.

“Untuk SONEs (sebutan fans SNSD). Alasan kenapa saya tidak bisa membenci musim panas adalah karena keberadaan Soshi (panggilan member SNSD) dan SONE. Terima kasih untuk selalu bersama kami tahun ini juga! Mari rayakan ulang tahun ke-16 bersama!” tulis Taeyeon dalam pesannya, dikutip dari Kpopstarz, Sabtu (5/8/2023).

Hyohyeon juga menulis pesan menyentuh. Dia mengungkapkan rasa syukur kepada para penggemar yang selalu mendukungnya. “Untuk Sone yang selalu kusyukuri dan berharga untukku, selamat atas anniversary ke-16, mari kita berbahagia seperti saat ini,” katanya.