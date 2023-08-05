Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Siapkan Bukti untuk Penjarakan Eks Manajer, Haji Faisal Beri Dukungan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |07:39 WIB
Fuji Siapkan Bukti untuk Penjarakan Eks Manajer, Haji Faisal Beri Dukungan
Fuji siapkan bukti untuk penjarakan eks manajer, Haji Faisal dukung penuh. (Foto: Instagram/@opah_faisal)
A
A
A

 

JAKARTA - Fuji Utami siapkan bukti-bukti untuk memenjarakan eks manajernya yang diduga melakukan penipuan miliaran rupiah. Sang ayah, Haji Faisal pun memberikan dukungan penuh putrinya untuk menjerat terduga pelaku. 

Sebelumnya, Fuji telah melayangkan somasi kepada mantan manajernya. Kini, dia pun akan maju ke tahapan berikutnya yakni pelaporan.

"Memang kita udah somasi dua kali dan dalam waktu dekat kita akan buat LP ya. Mungkin kalau nggak di Bareskrim di Polda Metro, rencananya gitu. Kebetulan yang somasi saya jadi saya yang tahu persis," kata Wijayono Hadisukrino alias Kris selka kasa hukum Fuji saat ditemui awak media di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan belum lama ini.

Fuji persiapkan bukti penjarakan eks manajernya, dapat dukungan Haji Faisal. (Foto: Instagram/@fuji_an)

Adapun persiapan yang Fuji lakukan saat ini, kata Sandy Arifin selaku tim pengacara, adalah melakukan audit keuangan. Kliennya tengah menelusuri jejak uang yang dibawa kabur oknum tersebut.

"Bilamana hasilnya sudah keluar, kita akan pelajari bersama dengan mas Kris dan tim, dan juga kami akan diskusi juga dengan beberapa ahli pidana. Kemudian, kita akan diskusi juga dengan pihak penyidik apakah kita sudah memenuhi untuk membuat laporan," ucap Sandy Arifin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement