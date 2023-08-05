Jungkook BTS Blak-blakan soal Agama, Sebut Orangtua Beda Keyakinan

SEOUL - Jungkook BTS secara terbuka membicarakan agama. Dia bahkan tak segan membahas soal keyakinan kedua orangtuanya yang berbeda. Pelantun Seven itu dengan gamblang menceritakan isu sensitif saat dia melakukan siaran Weverse baru-baru ini.

Sang Maknae alias member termuda BTS itu memang rajin melakukan live di berbagai platform media sosialnya. Jungkook pun akan membicarakan berbagai topik dengan ARMY -sebutan fans BTS. Bahkan, dia pernah melakukan live saat tidur tau untuk makan saja. Namun, hal itu membuat penggemar terhibur.

Pada siaran Weverse terbaru, Jungkook BTS pun blak-blakkan soal keyakinan kedua orangtuanya yang berbda agama, Kristen dan Buddha. Namun, Jungkook sendiri mengaku dirinya tak memiliki agama alias ateis.

“Saya tidak punya agama, ayah saya adalah Kristen, dan ibu saya adalah Buddha. Tapi bagi kami (anak-anak/generasi muda) kami tidak benar-benar memiliki agama,” kata Jungkook dalam saran Weversenya, melansir dari Koreaboo, Sabtu (5/8/2023).

Jungkook sendiri mengatakan tak pernah mendapat paksaan dari siapa pun perihal agamanya. Karena itu, dirinya memutuskan untuk tidak memiliki agama apapun sebagaimana yang dianut orangtuanya.