HOME CELEBRITY MOVIE

7 Film Terlaris Dwayne Johnson si Aktor Termahal Dunia

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |07:30 WIB
7 Film Terlaris Dwayne Johnson si Aktor Termahal Dunia
Film terlaris Dwayne Johnson. (Foto: GQ)
A
A
A

JAKARTA - Deretan film terlaris Dwayne Johnson yang bisa menjadi pilihan tontonan pada akhir pekan. Mantan pegulat profesional ini dikenal berkat aktingnya dalam sederet film yang laris manis di bioskop. 

Forbes mencatat, Dwayne dibayar USD20 juta atau setara Rp303,4 miliar untuk membintangi satu judul film pada 2022. Angka itu, membuat bapak tiga anak tersebut masuk dalam daftar ‘top 10 aktor termahal di dunia’. 

Berikut Okezone merekomendasikan tujuh film populer Dwayne Johnson yang bisa menjadi rekomendasi tontonan Anda di akhir pekan.

1.Fast 7

Saat dirilis pada 2015, film Fast 7 meraup USD1,5 miliar atau setara Rp22,7 triliun. Hasil itu membuat proyek arahan James Wan tersebut sebagai film terlaris dalam karier akting Dwayne Johnson.

Film terlaris Dwayne Johnson. (Foto: Universal Pictures)

Film terlaris Dwayne Johnson. (Foto: Universal Pictures)

Film tersebut menampilkan pertarungan sengit Luke Hobbs dan Deckard Shaw yang membuat agen Diplomatic Security Service itu masuk rumah sakit. Namun pada akhir film, Hobbs kembali dengan heroik untuk membantu Dominic Toretto (Vin Diesel) cs. 

2.The Fate of the Furious

Film terlaris Dwayne Johnson selanjutnya adalah sekuel kedelapan Fast and Furious berjudul The Fate of the Furious. Saat dirilis pada 2017, film tersebut menghasilkan USD1,23 miliar atau setara Rp18,63 triliun di box office global.

 Film terlaris Dwayne Johnson. (Foto: Universal Pictures)

Film terlaris Dwayne Johnson. (Foto: Universal Pictures)

Film The Fate of the Furious menjadi penampilan terakhir Dwayne Johnson dalam The Fast Saga. Kisahnya tentang seorang perempuan misterius yang menggoda Dominic Toretto untuk mengkhianati orang-orang terdekatnya.

Halaman:
1 2 3
