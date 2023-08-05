Serial Twisted: The Sinners Mulai Syuting Pertengahan Agustus

JAKARTA - Vision+ kembali memproduksi musim ketiga Twisted yang kali ini berjudul The Sinners. Bersamaan dengan akan dimulainya proses syuting, tim produksi menggelar syukuran, pada 4 Agustus 2023.

Acara tersebut, menurut Thaleb Wirachman, Head of Original Content Production Vision+, digelar sebagai ungkapan syukur sekaligus penanda akan dimulainya proses produksi series tersebut. Acara itu juga menjadi momen para cast dan kru berkumpul untuk proses reading.

"Syuting perdana Twisted: The Sinners akan dimulai pada 13 Agustus mendatang. Harapan kami, semoga semua proses produksi bisa berjalan dengan lancar," tuturnya saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 4 Agustus 2023.

Serial Twisted berlanjut ke musim ketiga, karena tingginya minat penonton terhadap serial tersebut. Hal itu membuat Twisted menjadi satu-satunya original series Vision+ yang bisa bertahan hingga musim ketiga.

Thaleb Wirachman menambahkan, Twisted: The Sinners akan mengawinkan genre horor, drama, dan komedi. Sementara jalan ceritanya, diakui Martin Anugrah selaku sutradara dan penulis skenario, diadaptasi dari tujuh dosa mematikan.