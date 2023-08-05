Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jenny Rachman Rindu Main Film Bareng Roy Marten dan Rano Karno, Artis Lawas The Big Five

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:30 WIB
Jenny Rachman Rindu Main Film Bareng Roy Marten dan Rano Karno, Artis Lawas The Big Five
Jenny Rachman rindu main film bareng Roy Marten dan Rano Karno. (Foto: Instagram/@jennyrachman18)
A
A
A

 

JAKARTA - Artis lawas Jenny Rachman rindu kembali beradu akting dengan lawan mainnya dulu, Roy Marten dan Rano Karno. Mengingat, mereka sempat membintangi beberapa judul film yang meledak di pasaran.

Peran ikonik Galih dan Ratna dalam film Gita Cinta dari SMA misalnya, chemistry Jenny Rahman dan Rano Karno sukses bikin baper dan melejitkan namanya. Lalu dalam film Puspa Indah Taman Hati, karakter Marlina yang dimainkan Jenny juga cukup melekat di hati.

Sedangkan bersama Roy Marten, Jenny Rachman terlibat dalam film Bukan Sandiwara. Menariknya, kedua artis lawas itu sama-sama masuk dalam daftar The Big Five, sebuah julukan yang diberikan untuk lima artis dengan bayaran termahal pada era 1977 sampai 1982. Mereka (termasuk Yati Octavia, Doris Callebaute, dan Robby Sugara) juga menjadi bagian dari kebangkitan serta zaman keemasan perfilman Indonesia. 

Jenny Rachman kangen main film bareng Roy Marten dan Rano Karno. (Foto: Wikipedia)

"Tentunya kangen untuk berperan lagi sama Roy Marten atau Rano Karno," ujar Jenny Rachman di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Melihat sepak terjangnya yang sering dipasangkan dengan kedua aktor tersebut, artis 64 tahun itu pun berharap akan ada film yang kembali menyandingkannya dengan koleganya. Menurutnya, film itu juga sangat mungkin akan sedikit mengobati rasa rindu penikmat film akan chemistry yang terjalin antara Jenny dan Rano maupun Jenny dan Roy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034796/aktor_indonesia_yang_ternyata_anak_artis_lawas-NfL0_large.jpg
7 Aktor Indonesia yang Ternyata Anak Artis Lawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972971/3-artis-lawas-cantik-pujaan-presiden-soekarno-sQhK1YX2Ko.jpg
3 Artis Lawas Cantik Pujaan Presiden Soekarno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/33/2920881/mengenal-maharani-kahar-si-penyanyi-asli-desember-kelabu-vS7ctJG7lk.JPG
Mengenal Maharani Kahar si Penyanyi Asli Desember Kelabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/33/2917560/nurnaningsih-bintang-film-panas-pertama-indonesia-yang-diboikot-karena-foto-syur-5BsQMkdKVr.jpg
Nurnaningsih, Bintang Film Panas Pertama Indonesia yang Diboikot karena Foto Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/206/2903772/5-artis-lawas-dengan-bayaran-tertinggi-hingga-dijuluki-the-big-five-f1kMe8ddRW.jpg
5 Artis Lawas dengan Bayaran Tertinggi hingga Dijuluki The Big Five
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/33/2872864/mengenal-erminah-zaenah-aktris-cantik-era-50-an-pujaan-presiden-soekarno-KZnm0PGBb7.jpg
Mengenal Erminah Zaenah, Aktris Cantik Era '50-an Pujaan Presiden Soekarno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement