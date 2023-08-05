Jenny Rachman Rindu Main Film Bareng Roy Marten dan Rano Karno, Artis Lawas The Big Five

JAKARTA - Artis lawas Jenny Rachman rindu kembali beradu akting dengan lawan mainnya dulu, Roy Marten dan Rano Karno. Mengingat, mereka sempat membintangi beberapa judul film yang meledak di pasaran.

Peran ikonik Galih dan Ratna dalam film Gita Cinta dari SMA misalnya, chemistry Jenny Rahman dan Rano Karno sukses bikin baper dan melejitkan namanya. Lalu dalam film Puspa Indah Taman Hati, karakter Marlina yang dimainkan Jenny juga cukup melekat di hati.

Sedangkan bersama Roy Marten, Jenny Rachman terlibat dalam film Bukan Sandiwara. Menariknya, kedua artis lawas itu sama-sama masuk dalam daftar The Big Five, sebuah julukan yang diberikan untuk lima artis dengan bayaran termahal pada era 1977 sampai 1982. Mereka (termasuk Yati Octavia, Doris Callebaute, dan Robby Sugara) juga menjadi bagian dari kebangkitan serta zaman keemasan perfilman Indonesia.

"Tentunya kangen untuk berperan lagi sama Roy Marten atau Rano Karno," ujar Jenny Rachman di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Melihat sepak terjangnya yang sering dipasangkan dengan kedua aktor tersebut, artis 64 tahun itu pun berharap akan ada film yang kembali menyandingkannya dengan koleganya. Menurutnya, film itu juga sangat mungkin akan sedikit mengobati rasa rindu penikmat film akan chemistry yang terjalin antara Jenny dan Rano maupun Jenny dan Roy.