HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Persiapan Krisdayanti Jelang Konser Solo di Jakarta, dari Stamina hingga Mental

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:07 WIB
Intip Persiapan Krisdayanti Jelang Konser Solo di Jakarta, dari Stamina hingga Mental
Krisdayanti. (Foto: instagram)
JAKARTA - Krisdayanti memiliki cara untuk menenangkan diri jelang konser solo di JIEXpo Convention Center Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023).

Diva Pop Indonesia itu melakukan persiapan mulai dari latihan, menjaga stamina, hingga menerapkan pola makan teratur sebelum naik panggung.

Tak hanya itu, penyanyi yang disapa KD itu punya cara khusus menghindari rasa gugup jelang konsernya itu. Apalagi, konser Semesta akan menjadi suguhan terbaik KD tahun ini sebagai bentuk kesuksesan kariernya di industri musik.

"Ya jelas kalau daya tahan tubuh, stamina, istirahat harus cukup, materi semua sudah diupayakan sebaik mungkin kita tinggal calming, tenang, meresapi dengan sendirinya akan terbantu sendirinya. Itu karena semesta," kata Krisdayanti di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Krisdayanti

Bicara teknis, istri Raul Lemos ini juga punya persiapan khusus terhadap mikrofon yang akan digunakannya nanti.

Krisdayanti mengaku memilih mikrofon berteknologi tinggi yang bisa membuat suara vokalnya terdengar lebih bulat.

"Standar itu mik untuk semua penyanyi itu sudah ada dari keluaran merek tertentu ya, tapi untuk konser ini saya siapkan dua mik plus spare satu untuk alasan teknik, untuk menjaga suatu hal yang tidak diinginkan jadi disiapkan," kata dia lagi.

