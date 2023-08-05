Angie Zelena Hadirkan Cinta Lelaki, Perasaan Tentang Rasa Sakit Hati

JAKARTA - Angie Zelena kembali menghadirkan single terbaru. Kali ini, Angie Zelena menghadirkan single kedua bertajuk Cinta Lelaki.

Di single kedua, Angie ditantang untuk membuat lagu sendiri dan hasilnya adalah lagu tentang perasaan kebal karena sakit hati.

“Lagu ini benar-benar tercipta secara dadakan karena baru aku buat saat diminta menulis single kedua. Di sini, aku dibantu Mas Tintin untuk bagian nada, sementara aku yang menulis liriknya. Karena ada beberapa yang masih terasa kurang pas, jadi saat sedang take vocal, banyak lirik yang aku ganti mendadak di studio rekaman. Ceritanya sendiri adalah tentang perempuan yang sudah kebal dengan rasa sakit hatinya dan timbul keraguan sampai tidak percaya lagi dengan cinta lelaki. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi karena aku pernah ada di fase ragu dengan orang yang sedang mendekati karena sudah berkali-kali patah hati.”

Dibuat secara mendadak, namun Angie ternyata hanya butuh 30 menit untuk menulis lagu yang dia kerjakan di bulan April kemarin dan dilanjutkan dengan rekaman pada bulan Juni hingga akhirnya siap rilis di awal Agustus. Mengenai tantangan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa lirik yang menurut Angie kurang cocok. “Kalau untuk tantangan, lebih ke liriknya yang banyak sekali opsi, jadi saat mau rekaman, banyak yang aku ganti. Lalu, tanggal rilisnya juga mengalami perubahan karena aku sempat dirawat di rumah sakit sehingga menunggu pulih dulu.”

Menurut Angie, Cinta Lelaki memiliki pesan yang menurutnya cukup dalam dan ingin ia sampaikan kepada pendengarnya. “Tidak ada salahnya kalau kita merasa tidak baik-baik saja. Sangat tidak apa-apa untuk merasa lelah, jenuh, ragu, dan bertanya-tanya pada cinta yang kita tunggu selama ini. Tidak apa-apa kalau kita takut untuk memulai cinta yang baru karena semua itu adalah hal yang wajar dirasakan dalam sebuah hubungan. Semua orang mau mendapatkan cinta yang tulus dan menerima kita apa adanya,” jelas gadis kelahiran 29 Desember 2003 ini.

