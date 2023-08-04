Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jadi Korban Kekerasan Seksual di Twisted 3, Hana Saraswati: Beban yang Dibawa Besar Banget

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |22:50 WIB
Jadi Korban Kekerasan Seksual di <i>Twisted 3</i>, Hana Saraswati: Beban yang Dibawa Besar Banget
Hana Saraswati (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Hana Saraswati ikut membintangi series terbaru Vision+ Originals bertajuk Twisted 3. Dalam series karya sutradara Martin Anugrah ini, Hana akan memerankan sosok Mentari.

“Mentari adalah sesosok perempuan biasa aja, standar orang yang ada di kantor. Tapi sayangnya dia kurang beruntung karena dia masuk ke kantor yang lingkungannya toxic banget yang berujung pada kekerasan seksual,” ujar Hana saat ditemui dalam acara Tumpengan Vision+ Originals Twisted 3 di iNews Tower, Jumat (4/8/2023).

Perempuan 26 tahun ini mengaku memiliki tantangan tersendiri saat memerankan sosok Mentari. Sebab, dirinya harus berakting seperti sedang dilecehkan.

Hal itu membuat Hana harus menyiapkan mental sebelum berakting.

Hana Saraswati

"Dia (Mentari) perannya sangat susah karena banyak banget adegan yang harus 'berani', itu nanti eksekusinya di lapangan sih, tapi sejauh ini mental sih yang harus disiapin buat peran Mentari ini,” beber Hana.

“Karena bebannya yang dibawa besar banget, karena dia korban pemerkosaan di mana nanti scene pemerkosanya diambil, jadi benar-benar harus siap sih mentalnya,” sambungnya.

Selain menyiapkan mental, Hana mengaku sudah mulai membangun chemistry dengan lawan mainnya. Salah satunya dengan berkumpul dan melakukan reading bersama.

Bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan agar aktingnya di depan layar tidak terasa canggung. Sehingga ia mampu menyajikan penampilan yang terbaik untuk penonton.

Halaman:
1 2

