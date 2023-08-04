Martin Anugrah Beri Bocoran Twisted 3: Ada 7 Dosa yang Mematikan

JAKARTA - Vision+ kembali bekerja sama dengan Martin Anugrah dalam series Twisted 3. Sebagai penulis serta sutradara, Martin menyebut bahwa pada season kali ini Twisted 3 memiliki jalan cerita yang lebih menarik dari dua season sebelumnya.

“Untuk season ketiga ini judulnya atau temannya ini The Sinners, ini menarik banget karena kita ngambil referensinya seven death licence. Jadi ada tujuh dosa yang mematikan," ujar Martin Anugrah saat ditemui di acara Tumpengan Vision+ Original, iNews Tower lantai 10, Jumat (4/8/2023).

"Ternyata pas kita lihat lagi ada dosa yang ke delapan. Apakah dosa itu? Nah tu nanti kita bisa lihat di The Sinners," sambungnya.

Dalam acara tumpengan yang berlangsung hari ini, Martin pun mengungkapkan bahwa Twisted 3 akan berpusat pada seorang perempuan yang bernama Mentari. Sosok Mentari merupakan seorang pekerja kantoran yang naif dan berakhir menjadi korban kekerasan seksual.

"Akhirnya dia meninggal, balas dendam kepada tujuh orang, bahkan ada orang kedelapan. Ini menarik banget, kenapa? Karena satu kejadian itu akan kita bedah menjadi delapan perspektif yang berbeda di setiap episodenya," jelas Martin.

Antara satu episode satu dengan lainnya, Martin menyebut bahwa akan ada perspektif berbeda meski tetap berada dalam benang merah. Walaupun demikian, di setiap akhir episode akan ada sesuatu yang membuat penasaran hingga akhirnya menggelitik hati penonton untuk terus menyaksikan episode lainnya.