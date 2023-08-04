Siap-Siap Arek Ngalam, Ini Jadwal Live Audition Ajang Trending Star

JAKARTA - Audisi Trending Star, sampai saat ini masih membuka kesempatan bagi para arek-arek Malang untuk menunjukkan bakat menyanyinya. Dibuka dari 12 Juli hingga 6 Agustus 2023, audisi Trending Star di Malang menunggu calon penyanyi bintang untuk ikut berpartisipasi.

Setelah pendaftaran ditutup, seluruh peserta yang mendaftar pada Trending Star audisi Malang akan disaring menjadi 50 peserta terpilih yang nantinya akan diundang untuk mengikuti live audition pada tanggal 13 Agustus 2023.

Pada babak live audition, 50 peserta tersebut akan tampil secara langsung di depan 3 juri, yaitu pelatih vokal, Linda Kurniawan, kemudian Musisi Malang, Christabel Annora, serta anggota grup 2nd Chance, Caecilia Prayudi.

Nantinya peserta yang berhasil terpilih ke babak 30 besar akan disaring lagi dengan peserta audisi Trending Star dari kota lainnya hingga menghasilkan 10 besar peserta yang akan diterbangkan langsung ke Jakarta untuk bertemu dengan Mahalini, Andmesh Kamaleng, serta Indra Aziz sebagai juri.

Buat yang mau ikutan audisi Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi secara digital pertama di Indonesia di Kota Malang, cara ikutannya sangat mudah. Cukup videoin penampilan bernyanyi kamu dengan lagu dengan lagu dari HITS Records dan Musica yang bisa dipilih di website starhits.id/trendingstar/listsong, lalu upload ke YouTube Shorts dengan ketik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #NgalamRek. Setelah itu, daftarkan data diri kamu ke radio MFM Malang.

Jangan sampai ketinggalan. Yuk, ikuti audisi Trending Star sekarang juga dan jadilah bintang baru di industri musik Indonesia. Trending Star, The Search For The Next Star.

