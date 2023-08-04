Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siap-Siap Arek Ngalam, Ini Jadwal Live Audition Ajang Trending Star

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |16:16 WIB
Siap-Siap Arek Ngalam, Ini Jadwal Live Audition Ajang Trending Star
Audisi Trending Star di Kota Malang (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Audisi Trending Star, sampai saat ini masih membuka kesempatan bagi para arek-arek Malang untuk menunjukkan bakat menyanyinya. Dibuka dari 12 Juli hingga 6 Agustus 2023, audisi Trending Star di Malang menunggu calon penyanyi bintang untuk ikut berpartisipasi.

Setelah pendaftaran ditutup, seluruh peserta yang mendaftar pada Trending Star audisi Malang akan disaring menjadi 50 peserta terpilih yang nantinya akan diundang untuk mengikuti live audition pada tanggal 13 Agustus 2023.

Siap-Siap Arek Ngalam, Ini Jadwal Live Audition Ajang Trending Star

Pada babak live audition, 50 peserta tersebut akan tampil secara langsung di depan 3 juri, yaitu pelatih vokal, Linda Kurniawan, kemudian Musisi Malang, Christabel Annora, serta anggota grup 2nd Chance, Caecilia Prayudi.

Nantinya peserta yang berhasil terpilih ke babak 30 besar akan disaring lagi dengan peserta audisi Trending Star dari kota lainnya hingga menghasilkan 10 besar peserta yang akan diterbangkan langsung ke Jakarta untuk bertemu dengan Mahalini, Andmesh Kamaleng, serta Indra Aziz sebagai juri.

Buat yang mau ikutan audisi Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi secara digital pertama di Indonesia di Kota Malang, cara ikutannya sangat mudah. Cukup videoin penampilan bernyanyi kamu dengan lagu dengan lagu dari HITS Records dan Musica yang bisa dipilih di website starhits.id/trendingstar/listsong, lalu upload ke YouTube Shorts dengan ketik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #NgalamRek. Setelah itu, daftarkan data diri kamu ke radio MFM Malang.

Jangan sampai ketinggalan. Yuk, ikuti audisi Trending Star sekarang juga dan jadilah bintang baru di industri musik Indonesia. Trending Star, The Search For The Next Star.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135428/refa_ardhi-aLVG_large.png
Dari Ide hingga Insight, Ini Dia Cara Refa Ardhi Bangun Konten Gaming di YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122187/ngedealyuk_special_ramadan-bDom_large.jpg
Gabung Event #NgeDealYuk Special Ramadan 2025 dan Bangun Brand Awareness dengan Creator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053490/fathiyah_muinah-gqSz_large.jpg
Fathiyah Muinah, Kreator Konten Literasi yang Berbagi Cinta Buku Melalui Konten Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053215/syarif_yosee-eCwS_large.jpg
Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/598/3050640/jryan_karsten-wkLG_large.jpg
Ingin Hidup Damai, Yuk Belajar Bareng Jryan Karsten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/598/3050638/jryan_karsten-Vkd7_large.jpg
Jryan Karsten Jelaskan Cara Tetap Optimis Meski Diterpa Kelelahan Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement