HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Cantik Indonesia Totalitas Lakoni Adegan Ciuman dalam Film

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |05:30 WIB
7 Artis Cantik Indonesia Totalitas Lakoni Adegan Ciuman dalam Film
Artis Cantik Indonesia Totalitas Lakoni Adegan Ciuman dalam Film. (Foto: Pevita Pearce/Instagram/@pevpearce)
A
A
A

ARTIS cantik Indonesia totalitas lakoni adegan ciuman dalam film. Salah satu syarat untuk menjadi seorang artis tentunya harus memiliki sikap profesionalisme yang tinggi.

Apalagi dalam hal pekerjaan, mereka dituntut untuk bisa beradegan sesuai naskah yang diberikan sutradara. Tak jarang para artis harus melakukan adegan ciuman dengan lawan mainnya.

Hal ini juga dilakukan oleh sederet artis Tanah Air. Okezone merangkum dari berbagai sumber, berikut artis cantik Indonesia totalitas lakoni adegan ciuman dalam film.

1. Anya Geraldine


Sosok Anya Geraldine sempat mencuri perhatian masyarakat berkat perannya sebagai Lydia Danira di serial Layangan Putus. Tak hanya aktingnya yang mendapat pujian, Anya Geraldine juga dipuji atas totalitasnya.

Pasalnya, dalam serial tersebut Anya harus melakukan adegan ciuman panas dengan Reza Rahardian yang berperan sebagai Mas Aries.

