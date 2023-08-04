Teman Anak Pinkan Mambo Ternyata Sempat Melihat Pelecehan yang Dilakukan Steve Wantania

JAKARTA - Putri Pinkan Mambo hingga kini masih wara wiri di berbagai podcast. Terbaru, ia datang ke podcast milik Gritte Agatha dan membeberkan soal kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

Saat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, MA diketahui sempat menyertakan beberapa bukti untuk membuat ayah tirinya masuk ke dalam penjara. Salah satunya foto dan hasil visum.

Tak hanya itu, ia rupanya juga sempat menyebut jika ada seorang temannya yang melihat dirinya dilecehkan oleh Steve Wantania. Tepatnya saat temannya tengah main dan menginap di rumahnya.

"Ada salah satu teman aku lihat dengan mata dia sendiri pas lagi main ke rumah," ujar MA pada Gritte Agatha.

Kala itu, MA yang tengah membuat video TikTok bersama temannya mendadak dipanggil oleh ayah tirinya. Lantaran sudah mengetahui cerita bahwa MA sering dilecehkan ayah tirinya, temannya pun lantas mengintip apa yang akan dilakukan Steve di ruang tengah.

Benar saja, Steve melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang ayah pada anaknya. Namun, MA mengaku tak mengingat kejadian yang dialaminya kala itu.

"Di hari di mana dia nginap di rumahku, waktu itu kita berdua lagi di kamar bikin TikTok. Tiba-tiba aku dipanggil sama pelakunya di ruang tengah. Aku ditarik disuruh ngomong, terus aku keluar," beber MA.

"Teman aku itu kan udah tahu kejadiannya apa dan kondisinya apa. Jadi, dia aware sama apa yang terjadi. Dia ngintip, bukan pintu dan lihat kayak (pelaku) ngelakuin apa aku lupa tapi pegang tangan aku dengan cara kurang pantas dan kelihatan bukan sebagai anak," paparnya.