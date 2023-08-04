Happy Asmara Sampai Stress dan Depresi Gegara Disebut Jelek oleh Netizen

JAKARTA - Happy Asmara mengakui bahwa dirinya kerap merasa insecure. Pasalnya, ada saja netizen yang membanding-bandingkannya dengan orang lain.

Bahkan ia mengaku cukup sering jika dibandingkan dengan sosok perempuan yang dekat dengan mantan kekasihnya, Denny Caknan. Salah satunya sosok Bella Bonita, istri dari mantan kekasihnya.

"Aku sadar. Aku kan orangnya insecure parah mampus. Kadang kita kayak dibanding-bandingin gitu," kata Happy Asmara, dikutip dari akun Instagram @lambe__danu.

"Misal ini lagi deket sama, ih cantik ini, itu mah jelek," sambungnya.

Saking insecurenya, pelantun .. ini sampai mengalami stress. Bahkan, ia pun sempat depresi lantaran hal tersebut, hingga memilih untuk menjauhi sosial media.

"Aduh iya aku jelek. Terus dipikiran aku, Happy jelek jelek jelek. Akhirnya aku depresi, stres, itu pernah pernah. Aku tuh sampai dua, sampai berapa minggu, ya seminggu aku tuh nggak upload Instagram Story sama sekali karena dikatai jelek," paparnya.