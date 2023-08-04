Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syok, Jefri Nichol Mendadak Dipalak Seblak oleh Penggemar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |00:30 WIB
Syok, Jefri Nichol Mendadak Dipalak Seblak oleh Penggemar
Jefri Nichol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol mendadak dipalak seblak oleh penggemarnya. Hal tersebut terjadi usai ia membuat direct messages yang dikirimkan oleh penggemarnya di media sosial.

Memiliki paras tampan serta bakat akting yang luar biasa, membuat Jefri Nichol tentu memiliki segudang penggemar. Terutama para kaum hawa yang cukup tergila-gila dengan bintang film Dear Nathan tersebut.

Menariknya, baru-baru ini pria 24 tahun itu sempat membagikan isi percakapan seorang penggemar di direct message Instagram-nya. Dalam tangkapan layar yang dibagikannya di akun Twitter, seorang netizen yang tak diketahui identitasnya itu tiba-tiba meminta seblak pada Nichol.

Jefri Nichol

“Beb, pacarku gak mau beliin seblak. Beliin dong,” bunyi esan yang dikirimkan netizen tersebut pada Nichol.

Tak hanya dipalak seblak, netizen itu juga mengatakan bahwa kekasihnya cemburu. Pasalnya, netizen tersebut sangat mengidolakan sosok Jefri Nichol.

“Katanya pacarku cemburu sama lu,” tulis netizen itu.

Mendapat pesan tersebut, Jefri Nichol pun merasa kebingungan. Apalagi, tiba-tiba muncul chat kasar dari netizen tersebut.

Halaman:
1 2
