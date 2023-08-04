Kisah Devi Dja, Pengamen Jawa yang Merambah ke Hollywood

JAKARTA - Devi Dja alias Miss Dja merupakan artis lawas asal Indonesia. Namun, dia menghabiskan lebih banyak waktunya berkarier di Amerika.

Penasaran bagaimana ia bisa hijrah ke Negeri Paman Sam? Berikut ini Okezone ulas profil Devi Dja, dilansir dari berbagai sumber.

Devi yang memiliki nama asli Misri lahir di Besuki Situbondo, Pada 1 Agustus 1914. Darah seni diwariskan dari keluarga, yakni kakek dan neneknya.

Devi Dja. (Dok. Herald Examiner Collection)

Keluarga Devi bukan dari golongan berada. Di masa kecil, ia gemar mengikuti kegiatan kakek dan neneknya mengamen dari kampung ke kampung dengan gitar siter.

Suatu hari saat dia mengamen di daerah Banyuwangi, kelompok sandiwara Dardanella sedang mengadakan pertunjukan. Sosok Devi yang sedang menyanyikan Koepi Soesoe membuat Piedro, sang pendiri grup itu tertarik.

Devi akhirnya menerima pinangan itu meski keluarganya sempat keberatan. Ia lantas bergabung dengan Dardanella di usia 14 tahun.