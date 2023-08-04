4 Artis Indonesia Doyan Judi, namun PIlih Bertobat

JAKARTA - Artis Indonesia doyan judi namun pilih bertobat rupanya mendapat pelajaran berharga dalam mengarungi kehidupan.

Judi memang bisa membuat siapa saja terlena dengan keuntungan yang dijanjikan. Tidak terkecuali para artis yang memiliki penghasilan melimpah dari dunia entertainment. Mereka pun sempat tidak terhindar dari jerat perjudian.

Beruntung pada akhirnya mereka sadar jika kebiasaan tersebut salah. Bahkan ada yang sempat jatuh miskin akibat doyan judi. Berikut deretan artis Indonesia doyan judi namun pilih bertobat versi Okezone.

Penyanyi Delon Thamrin tidak menampik jika dia pernah kecanduan judi bola hingga menyebabkan dirinya terlilit hutang.

Kabar tentang hobi buruknya itu terungkap dari hasil putusan sidang perceraiannya dari Yelin Wang pada 2019 lalu. Rupanya, judi menjadi penyebab utama sang mantan istri menggugat cerai.

Delon yang menyukai bola awalnya membuat taruhan bakso untuk tebak skor pertandingan. Namun seiring waktu, nilainya berubah dan terus bertambah. Bukannya untung dia malah buntung, bahkan rumah tangganya pun hancur.