Rezeki Tak Kemana, Model Deby Atika Awali Karier Gegara Jadi Model Makeup Tetangga

JAKARTA - Deby Atika mengawali kariernya dengan sebuah kejadian yang tak disengaja. Berawal dari dirinya dijadikan model oleh tetangganya yang merupakan seorang Artist (MUA), Deby kini menjajal profesi sebagai model profesional.

Menariknya, dari tawaran yang diberikan oleh tetangganya, membuat ada banyak pekerjaan yang datang kepadanya. Bahkan ia mulai memutuskan untuk berkarier sebagai model dan mampu meraup pundi-pundi rupiah yang tak sedikit.

"Awal mula aku jadi model make-up tetanggaku karena aku suka foto-foto dan banyak relasi MUA. Pada suka sama wajahku buat dijadiin model," ujar Deby Atika.

"Dari situ akhirnya yang tadinya sekadar hobi sekarang jadi profesi yang dibayar, menyenangkan banget," lanjutnya.

Perempuan asal Mojokerto, Jawa Timur yang juga aktif di sosial media ini pun mampu meraih cukup banyak followers di media sosial. Bahkan, ia juga semakin dikenal oleh banyak orang.

"Aku iseng-iseng bikin video di TikTok dan itu bikin banyak orang mengenal aku," ungkap pemilik akun TikTok @debbyammmm dan Instagram @debyatikaa tersebut.

Sebagai model, perempuan 23 tahun ini tentu banyak menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Salah satunya soal kekhawatiran berat badannya naik dan pandangan orang soal profesinya yang kerap dianggap sebelah mata.