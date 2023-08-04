Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Cantik yang Dituduh Jadi Simpanan Pejabat

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |07:30 WIB
8 Artis Cantik yang Dituduh Jadi Simpanan Pejabat
Dinar Candy (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis cantik yang dituduh jadi simpanan pejabat menuai sorotan publik. Kabar miring tersebut tentu saja berpengaruh pada nama baik dan popularis mereka di dunia hiburan.

Beberapa dari artis cantik ini menampik isu negatif yang menyeret nama mereka. Akan tetapi, sebagian lagi justru memilih diam dan tidak ambil pusing.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut deretan artis cantik yang dituduh jadi simpanan pejabat:

1. Anggita Sari

Anggita Sari 

Kehidupan bintang majalah dewasa, Anggita Sari, tidak jauh dari gosip. Model cantik ini dikabarkan sempat mendapat tawaran menjadi simpanan pejabat.

Tanpa menyebut nama pejabat tersebut, Anggita Sari membenarkan tawaran itu. Akan tetapi wanita kelahiran 1992 itu menolaknya. Pasalnya Gita mengaku bahwa ia bukanlah wanita gampangan.

2. Bella Shofie

Bella Shofie 

Artis cantik yang dituduh jadi simpanan pejabat selanjutnya adalah Bella Shofie. Paras cantik sang aktris memang sangat menggoda. Tidak heran jika banyak pria ingin menjalin hubungan dengannya, termasuk salah satu pejabat Tanah Air.

Bella Shofie mengaku bahwa ia sempat ditawari untuk menjadi simpanan pejabat.

3. Vitalia Shesya

Vitalia Shesya

Sejak tersandung kasus narkoba, nama Vitalia Shesya kerap dikaitkan dengan berbagai pemberitaan buruk. Salah satunya berita yang mengatakan bahwa Vitalia Shesya menjadi simpanan pejabat.

Namun, model cantik itu tidak menggubris berita negatif tentang dirinya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169318/artis_cantik_hobi_berkuda-NlPm_large.jpg
6 Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Rajin Ikut Kejuaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168251/nathalie_holscher_dan_olla_ramlan-a0HW_large.jpg
2 Artis Cantik Putuskan Jadi Disk Jockey usai Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143057/yuki_kato-Bc9w_large.jpg
7 Artis Cantik Indonesia Berdarah Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135943/nindy_ayunda_x_irish_bella-KiAd_large.jpg
2 Artis Cantik Ceraikan Suami Buntut Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119329/wendy_walters-szcr_large.jpg
5 Artis Cantik Hobi Naik Gunung, Ada yang Berambisi Taklukkan Puncak Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090187/rebecca_klopper-PbRJ_large.jpg
3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement