8 Artis Cantik yang Dituduh Jadi Simpanan Pejabat

JAKARTA - Artis cantik yang dituduh jadi simpanan pejabat menuai sorotan publik. Kabar miring tersebut tentu saja berpengaruh pada nama baik dan popularis mereka di dunia hiburan.

Beberapa dari artis cantik ini menampik isu negatif yang menyeret nama mereka. Akan tetapi, sebagian lagi justru memilih diam dan tidak ambil pusing.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut deretan artis cantik yang dituduh jadi simpanan pejabat:

1. Anggita Sari

Kehidupan bintang majalah dewasa, Anggita Sari, tidak jauh dari gosip. Model cantik ini dikabarkan sempat mendapat tawaran menjadi simpanan pejabat.

Tanpa menyebut nama pejabat tersebut, Anggita Sari membenarkan tawaran itu. Akan tetapi wanita kelahiran 1992 itu menolaknya. Pasalnya Gita mengaku bahwa ia bukanlah wanita gampangan.

2. Bella Shofie

Artis cantik yang dituduh jadi simpanan pejabat selanjutnya adalah Bella Shofie. Paras cantik sang aktris memang sangat menggoda. Tidak heran jika banyak pria ingin menjalin hubungan dengannya, termasuk salah satu pejabat Tanah Air.

Bella Shofie mengaku bahwa ia sempat ditawari untuk menjadi simpanan pejabat.

3. Vitalia Shesya





Sejak tersandung kasus narkoba, nama Vitalia Shesya kerap dikaitkan dengan berbagai pemberitaan buruk. Salah satunya berita yang mengatakan bahwa Vitalia Shesya menjadi simpanan pejabat.

Namun, model cantik itu tidak menggubris berita negatif tentang dirinya.