Awal Mula Rayyanza, Putra Nagita Slavina Dipanggil Cipung

JAKARTA - Awal mula Rayyanza, putra Nagita Slavina dipanggil Cipung cukup menarik untuk dibahas. Meski belum genap berusia 2 tahun, balita yang satu ini memiliki popularitas yang hampir sama dengan kedua orang tuanya.

Wajah serta tingkah laku menggemaskan Rayyanza kerap muncul di media sosial dan tak jarang membuat netizen gemas melihatnya. Berbeda dengan Rafathar yang akrab disapa ‘Aa’, Rayyanza justru dipanggil Cipung.

Lantas bagaimana awal mula Rayyanza, putra Nagita Slavina dipanggil Cipung?

Banyak yang mengira jika nama Cipung adalah singkatan aci tepung. Hal ini karena Raffi Ahmad sempat berkelakar demikian.

"Cipung itu kayak aci ditepungin, kalau menurut gue," kata sang presenter.

Namun ternyata, nama tersebut berasal dari ungkapan gemas Nagita Slavina terhadap Rayyanza. Hal ini diungkapkan langsung oleh Nagita Slavina dalam sebuah acara di televisi swasta.

"Cipung tuh gara-gara waktu bayi cipung-cipung, gemas," ujar aktris 35 tahun tersebut.

"Jadi, Cipung itu sebenarnya hanya panggilan kesayangan aku saja untuk Rayyanza," lanjutnya.

Sejak saat itu, anak kedua Nagita Slavina itu lebih dikenal dengan nama Cipung ketimbang Rayyanza Malik Ahmad. Padahal nama tersebut memiliki arti yang indah, yakni anak laki-laki tampan dan kelak akan menjadi raja terpuji.

Kendati demikian, Nagita Slavina rupanya sempat mendapat teguran dari sang ibunda, Rieta Amilia, karena memanggil nama Rayyanza dengan sebutan Cipung. Rieta sendiri rupanya tak setuju cucunya dipanggil seperti itu.