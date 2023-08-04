Istri Rizal Djibran Diberondong 17 Pertanyaan Terkait Dugaan KDRT dan Penyimpangan Seksual

JAKARTA - Sarah, istri dari Rizal Djibran kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kamis, 3 Agustus 2023 kemarin terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penyimpangan seksual.

Pemeriksaan terhadap Sarah ini berlangsung sekitar empat jam lebih. Ia bahkan diberondong 17 pertanyaan oleh penyidik.

Hal ini disampaikan oleh Tris Haryanto selaku kuasa hukum Sarah, saat mendampingi kliennya.

"Kurang lebih ada 17 pertanyaan, dan kemudian disambung dengan saksi-saksi dari pihak Sarah," ujar Tris Haryanto kepada awak media.

Dalam pemeriksaan ini, penyidik pun sempat bertanya soal dugaan kekerasan seksual yang dialami Sarah selama pernikahannya dengan Rizal Djibran. Namun kali ini, pertanyaan-pertanyaan bersifat mempertegas hasil klarifikasi.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Rizal Djibran. Hal tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi adanya dugaan KDRT dan kekerasan seksual selama pernikahannya dengan Sarah.

"Jadi intinya sama, cuma ada penambahan satu-dua pertanyaan, hanya untuk mempertegas saja," beber Tris Haryanto.

Usai menjalani pemeriksaan, Sarah pun berharap agar suaminya bisa mendapatkan hukuman setimpal, atas dugaan kekerasan seksual yang dilaporkannya. Terlebih, belakangan ini, bintang Misteri Gunung Merapi tersebut mulai angkat bicara dan membantah tudingan-tudingan dialamatkan kepada dirinya.