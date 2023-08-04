Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Rizal Djibran Diberondong 17 Pertanyaan Terkait Dugaan KDRT dan Penyimpangan Seksual

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:50 WIB
Istri Rizal Djibran Diberondong 17 Pertanyaan Terkait Dugaan KDRT dan Penyimpangan Seksual
Rizal Djibran dan Istri (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sarah, istri dari Rizal Djibran kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kamis, 3 Agustus 2023 kemarin terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penyimpangan seksual.

Pemeriksaan terhadap Sarah ini berlangsung sekitar empat jam lebih. Ia bahkan diberondong 17 pertanyaan oleh penyidik.

Hal ini disampaikan oleh Tris Haryanto selaku kuasa hukum Sarah, saat mendampingi kliennya.

"Kurang lebih ada 17 pertanyaan, dan kemudian disambung dengan saksi-saksi dari pihak Sarah," ujar Tris Haryanto kepada awak media.

Rizal Djibran dan Sarah

Dalam pemeriksaan ini, penyidik pun sempat bertanya soal dugaan kekerasan seksual yang dialami Sarah selama pernikahannya dengan Rizal Djibran. Namun kali ini, pertanyaan-pertanyaan bersifat mempertegas hasil klarifikasi.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Rizal Djibran. Hal tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi adanya dugaan KDRT dan kekerasan seksual selama pernikahannya dengan Sarah.

"Jadi intinya sama, cuma ada penambahan satu-dua pertanyaan, hanya untuk mempertegas saja," beber Tris Haryanto.

Usai menjalani pemeriksaan, Sarah pun berharap agar suaminya bisa mendapatkan hukuman setimpal, atas dugaan kekerasan seksual yang dilaporkannya. Terlebih, belakangan ini, bintang Misteri Gunung Merapi tersebut mulai angkat bicara dan membantah tudingan-tudingan dialamatkan kepada dirinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2894300/rizal-djibran-tak-minta-maaf-mantan-istri-tolak-upaya-damai-Y2J6tpfhPs.jpg
Rizal Djibran Tak Minta Maaf, Mantan Istri Tolak Upaya Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/33/2857255/rizal-djibran-bantah-penyimpangan-seksual-desak-sarah-beberkan-alat-bukti-2YgMQYgcuF.jpg
Rizal Djibran Bantah Penyimpangan Seksual, Desak Sarah Beberkan Alat Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/33/2845185/mantan-istri-rizal-djibran-klaim-punya-bukti-dugaan-kdrt-dan-kekerasan-seksual-dayO5txJRP.jpg
Mantan Istri Rizal Djibran Klaim Punya Bukti Dugaan KDRT dan Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/07/33/2794946/rizal-djibran-hadirkan-dua-saksi-di-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-a3HT5AvJG5.jpg
Rizal Djibran Hadirkan Dua Saksi di Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/02/33/2791838/rumah-tangga-berantakan-rizal-djibran-berharap-temukan-pasangan-baru-6ujHPFTIZO.jpg
Rumah Tangga Berantakan, Rizal Djibran Berharap Temukan Pasangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/19/33/2783931/merasa-difitnah-rizal-djibran-laporkan-balik-istri-N7XMqIRQjz.jpg
Merasa Difitnah, Rizal Djibran Laporkan Balik Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement