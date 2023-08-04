Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nabilla Gomes Resmi Bercerai dari Muhammad Reza, Maret 2023

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:58 WIB
Nabilla Gomes Resmi Bercerai dari Muhammad Reza, Maret 2023
Nabilla Gomes. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Nabilla Gomes telah resmi bercerai dari sang suami, Muhammad Reza. Pernikahan mereka resmi diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Maret 2023.

"Aku sama suami sudah resmi bercerai Maret 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," ujar sang penyanyi saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Nabilla Gomes kemudian membuka alasan dirinya memilih bercerai dari Muhammad Reza. Dia mengaku, tak ada lagi rasa nyaman yang membuatnya kerap merasa tertekan.

"Aku sudah tidak nyaman dan tidak mencukupi lahir batin menjalani hubungan dengan dia. Selain depresi karena hal itu, sikap dia yang enggan mengajak saya tinggal di luar negeri menjadi alasan kami bercerai," katanya menambahkan.

Nabilla Gomes

Keretakan rumah tangga Nabilla Gomes dan Muhammad Reza pertama kali terlihat dari akun Instagram sang penyanyi @nabillagomes. Dia menghapus semua foto-foto kebersamaan dengan Reza selama mereka menikah.

Meski telah resmi bercerai, namun Nabilla mengaku, masih berkomunikasi baik dengan sang mantan suami.

Halaman:
1 2
