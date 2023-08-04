Lulus SMK, Ijazah Putra Andhara Early Masih Ditahan Pihak Sekolah, Kenapa?

JAKARTA - Ijazah anak dari Andhara Early terpaksa harus ditahan oleh pihak sekolah. Pasalnya, putra dari artis 43 tahun ini masih memiliki tagihan kegiatan non akademis.

Sebagaimana diketahui, Maghali Inala Netar diketahui baru saja lulus dari sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun, ia masih harus menunggu kebijakan sekolah agar dirinya bisa mendapatkan ijazahnya.

Kekecewaan bintang film Mama Cake tersebut bahkan sempat ia tulis di akun Instagram Storynya. Dalam unggahannya, Andhara mengatakan jika dirinya akan bertemu dengan pihak sekolah untuk mempertanyakan alasan ijazah anaknya hingga kini masih ditahan.

"Mau ketemu dengan pihak sekolah untuk membahas kenapa kemarin ijazah anakku jadi tertahan," ujar Andhara Early.

Kedatangan Andhara Early ke sekolah anaknya pun diketahui untuk berdiskusi dengan pihak sekolah. Mengingat, tagihan tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab yang bersikap akademis, melainkan opsional.

"Mudah-mudahan kedatangan kita kali ini yang pastinya dengan niat baik juga selesai dengan baik-baik. Kita mau ngobrol dulu dengan pihak sekolah, kita bicarakan kenapa tiba-tiba ditagihkan untuk sesuatu yang bukan kewajibannya kita," bebernya.

"Karena itu duit di luar dari akademis, bukan biaya SPP, bukan biaya buku, uang ujian, magang ataupun yang lainnya yang bersifat akademis," sambungnya.

Dalam unggahannya, istri dari Bugi Ramadhana ini menyebut bahwa kegiatan non akademis itu opsional. Sehingga tidak semua siswa mengikutinya.