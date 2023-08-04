Punya Pacar Baru, Reza Smash Janji Tak Kurangi Perhatian ke Anak

JAKARTA - Muhammad Reza Anugrah atau yang akrab disapa Reza Smash saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang masih dirahasiakan identitasnya.

Reza merasa kehadiran sang kekasih sangat mempengaruhi semangatnya dalam beraktivitas.

"Orang-orang di sekitar yang tahu kondisinya gue, yang tahu positifnya gue selalu mensuport gue, kebetulan punya pasangan juga mensuport juga gitu, itu sih yang buat bertahan sampai sekarang," kata Reza Smash saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pria 29 tahun itu tak lupa membagi waktu dengan sang putra, Kilian Adam Anugrah, yang masih balita.

Namun, saat ini Kilian Adam tengah diasuh mantan istrinya, Fabiola, yang memilih menetap di Bali usai mereka bercerai.

"Untuk anak masih bisa ketemu, tapi kan aku sekarang LDR sama anak, dia di Bali kan sama ibunya, aku disini. Kalau misalnya ada acara di Jakarta atau di Bandung ya kita ketemu. Nggak ada halangan kok aman-aman saja, kita juga sering video call," tutur Reza.

"Sekarang anakku umur 4 tahun. Sebenarnya kan emang anak cowok cinta pertamanya itu kan ibunya, ya aku nggak boleh egois juga (minta ketemu terus)," sambungnya.

Jika tak ada aral melintang, Reza sendiri berencana menikah dengan kekasih barunya pada 2024.

