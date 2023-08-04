6 Artis Tak Malu Naik Angkutan Umum, Ada yang Berharta Rp73 Miliar

JAKARTA – Artis tak malu naik angkutan umum padahal miliki kendaraan pribadi mewah yang nyaman. Tak heran jika mereka mendapatkan sanjungan publik dan sikap itu bisa dijadikan panutan atau inspirasi.

Tak dimungkiri para selebritas kerap digambarkan menjalani gaya hidup yang mewah. Baik dari rumah, gaya berbusana, hingga kendaraan mereka miliki. Namun, bukan berarti tidak ada artis yang memilih rendah hati dan hidup sederhana.

Sikap humble tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk sekadar pamer apalagi sekadar ingin diakui status sosialnya.

Ya, sejumlah artis Indonesia di bawah ini lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta, MRT, ojek online, dan angkutan lainnya baik dalam kegiatan sehari-hari atau momen tertentu saja. Berikut deretas artis tak malu naik angkutan umum versi Okezone.

1. Adrian Maulana

Aktor dan presenter senior Adrian Maulana sering membagikan inspirasi gaya hidup sederhana yang dijalaninya bersama keluarga. Selain membawa bekal makanan ke kantor, dia juga memilih menggunakan transportasi umum.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Adrian yang juga berprofesi sebagai penasihat keuangan membagikan strategi efektif untuk mencapai kekayaan secara cepat. Dia menerapkan langkah-langkah tersebut dengan mengubah kebiasaan sehari-harinya. Termasuk mengubah gaya hidup hemat untuk meminimalisir pengeluaran.

Dian Sastro juga terbilang sering menggunakan transportasi umum, terutama ojek online. Bintang Ada Apa dengan Cinta itu bahkan tak malu mengunggah beberapa foto selfie saat menaiki ojek online di akun Instagram pribadinya lengkap dengan perlengkapannya.