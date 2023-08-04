Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Tak Malu Naik Angkutan Umum, Ada yang Berharta Rp73 Miliar

Faris Drian , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:30 WIB
6 Artis Tak Malu Naik Angkutan Umum, Ada yang Berharta Rp73 Miliar
Artis tak malu naik kendaraan umum, ada yang berharta Rp73 miliar. (Foto: Kolase Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Artis tak malu naik angkutan umum padahal miliki kendaraan pribadi mewah yang nyaman. Tak heran jika mereka mendapatkan sanjungan publik dan sikap itu bisa dijadikan panutan atau inspirasi.

Tak dimungkiri para selebritas kerap digambarkan menjalani gaya hidup yang mewah. Baik dari rumah, gaya berbusana, hingga kendaraan mereka miliki. Namun, bukan berarti tidak ada artis yang memilih rendah hati dan hidup sederhana.

Sikap humble tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk sekadar pamer apalagi sekadar ingin diakui status sosialnya.

Ya, sejumlah artis Indonesia di bawah ini lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta, MRT, ojek online, dan angkutan lainnya baik dalam kegiatan sehari-hari atau momen tertentu saja. Berikut deretas artis tak malu naik angkutan umum versi Okezone.

1. Adrian Maulana 

Aktor dan presenter senior Adrian Maulana sering membagikan inspirasi gaya hidup sederhana yang dijalaninya bersama keluarga. Selain membawa bekal makanan ke kantor, dia juga memilih menggunakan transportasi umum.

Artis tak malu naik kendaran umum. (Foto: Instagram/@adrianmaula)

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Adrian yang juga berprofesi sebagai penasihat keuangan membagikan strategi efektif untuk mencapai kekayaan secara cepat. Dia menerapkan langkah-langkah tersebut dengan mengubah kebiasaan sehari-harinya. Termasuk mengubah gaya hidup hemat untuk meminimalisir pengeluaran.

2. Dian Sastrowardojo 

Artis tak malu naik kendaran umum. (Foto: Instagram/@therealdisastr)

Dian Sastro juga terbilang sering menggunakan transportasi umum, terutama ojek online. Bintang Ada Apa dengan Cinta itu bahkan tak malu mengunggah beberapa foto selfie saat menaiki ojek online di akun Instagram pribadinya lengkap dengan perlengkapannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement