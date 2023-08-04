Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhatannya Viral, Eks Sopir: Saya Tidak Bermaksud Menjelekkan Atta Halilintar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:05 WIB
Curhatannya Viral, Eks Sopir: Saya Tidak Bermaksud Menjelekkan Atta Halilintar
Atta Halilintar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar mendadak dituding bersikap zalim pada mantan sopirnya, Arman. Pasalnya, Arman mengaku bahwa kini dirinya kesulitan mendapat pekerjaan lagi, setelah dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai sopir Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ia mengaku ada banyak orang yang ingin mempekerjakannya namun takut lantaran mengetahui bahwa Arman pernah digaji Rp20 juta oleh Atta. Padahal, ia mengaku jika dirinya hanya menerima gaji UMR dari bapak dua anak tersebut.

"Dari 2021 sampai sekarang kehidupan saya tambah hancur. Penyebabnya saya dipublikasikan melalui medsos, YouTube, TV, bahwa saya dapat gaji sangat fantastis Rp20 juta. Padahal UMR nggak kalah itu," papar Arman di Instagramnya. 

"Kenapa sampai tega menghancurkan kehidupan rakyat jelata. Saya hanya minta tolong kepada Allah, biar Allah perhitungkannya," sambungnya.

Atta Halilintar

Usai curhatannya tersebut viral, Arman pun baru-baru ini angkat bicara terkait permasalahannya dengan Atta. Bahkan ia sempat meminta maaf atas viralnya curhatannya tersebut.

Tak hanya itu, pria paruh baya tersebut juga mengaku tak memiliki niat untuk menjelek-jelekkan mantan bosnya. Apalagi sampai membuat fitnah.

"Saya bukan menunjukkan kepada abang Atta, terus terang aja demi Allah. Saya minta maaf deh sama pemirsa. Pokoknya satu, saya tidak bermaksud menjelekkan abang Atta ya," ujarnya, dikutip dari tayangan Status Selebriti.

Sementara itu, Arman juga membenarkan bahwa dirinya sempat mendapatkan modal usaha dari Atta sebesar Rp30 juta. Namun, ia mengaku bahwa uang tersebut telah dipergunakannya untuk membayar kontrakan hingga membiayai pengobatan istrinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement