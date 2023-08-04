Curhatannya Viral, Eks Sopir: Saya Tidak Bermaksud Menjelekkan Atta Halilintar

JAKARTA - Atta Halilintar mendadak dituding bersikap zalim pada mantan sopirnya, Arman. Pasalnya, Arman mengaku bahwa kini dirinya kesulitan mendapat pekerjaan lagi, setelah dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai sopir Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ia mengaku ada banyak orang yang ingin mempekerjakannya namun takut lantaran mengetahui bahwa Arman pernah digaji Rp20 juta oleh Atta. Padahal, ia mengaku jika dirinya hanya menerima gaji UMR dari bapak dua anak tersebut.

"Dari 2021 sampai sekarang kehidupan saya tambah hancur. Penyebabnya saya dipublikasikan melalui medsos, YouTube, TV, bahwa saya dapat gaji sangat fantastis Rp20 juta. Padahal UMR nggak kalah itu," papar Arman di Instagramnya.

"Kenapa sampai tega menghancurkan kehidupan rakyat jelata. Saya hanya minta tolong kepada Allah, biar Allah perhitungkannya," sambungnya.

Usai curhatannya tersebut viral, Arman pun baru-baru ini angkat bicara terkait permasalahannya dengan Atta. Bahkan ia sempat meminta maaf atas viralnya curhatannya tersebut.

Tak hanya itu, pria paruh baya tersebut juga mengaku tak memiliki niat untuk menjelek-jelekkan mantan bosnya. Apalagi sampai membuat fitnah.

"Saya bukan menunjukkan kepada abang Atta, terus terang aja demi Allah. Saya minta maaf deh sama pemirsa. Pokoknya satu, saya tidak bermaksud menjelekkan abang Atta ya," ujarnya, dikutip dari tayangan Status Selebriti.

Sementara itu, Arman juga membenarkan bahwa dirinya sempat mendapatkan modal usaha dari Atta sebesar Rp30 juta. Namun, ia mengaku bahwa uang tersebut telah dipergunakannya untuk membayar kontrakan hingga membiayai pengobatan istrinya.