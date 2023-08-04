Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Tak Yakin Pinkan Mambo Bakal Ceraikan Steve Wantania, Singgung Cinta Buta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:35 WIB
Anak Tak Yakin Pinkan Mambo Bakal Ceraikan Steve Wantania, Singgung Cinta Buta
Steve Wantania dan Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo sempat mengatakan bahwa dirinya bakal menceraikan suaminya, Steve Wantania. Bukan tanpa sebab, pasalnya sang suami sudah melakukan pelecehan pada putri sulungnya, MA, saat anaknya baru berusia 12 tahun.

Sebagai korban pelecehan ayah tirinya, MA membenarkan jika sang ibunda sempat ingin menceraikan Steve Wantania. Akan tetapi, hal tersebut tak kunjung dilakukannya dengan berbagai alasan.

"By the way, ibumu bakal cerai, kamu tahu itu?," tanya Deddy Corbuzier di YouTubenya.

"Nggak. Dari dulu dia juga selalu bilang gitu akan bercerai akan bercerai," jawab MA.

Pinkan Mambo dan Steve Wantania

MA pun mengaku tak yakin jika Pinkan Mambo akan pernah menceraikan Steve Wantania. Pasalnya, sudah lebih dari dua tahun Steve mendekam di penjara dan perceraian tersebut tak kunjung terlaksana.

"Menurutku nggak (bakal cerai). Karena, ini sudah lebih dari 2 tahun dan dia juga belum menceraikannya," jelas MA.

Halaman:
1 2
