Berpacaran dengan Jisoo BLACKPINK, Followers Ahn Bo Hyun di Instagram Meroket

SEOUL - Ahn Bo Hyun menjadi perbincangan hangat netizen usai dirinya berpacaran dengan salah satu personel BLACKPINK, Jisoo. Bahkan, jalinan asmara Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK ini berdampak pada popularitasnya di sosial media.

Melansir Manila Buletin, pengikut Instagram Ahn Bo Hyun, @bohyunahn diketahui bertambah hingga lebih dari 300 ribu followers.

Torehan itu diraih hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah kabar hubungan asmara dengan Jisoo BLACKPINK merebak ke publik.

Bintang drama Korea Yumi’s Cells itu sebelumnya hanya memiliki 3,6 juta pengikut. Kini, aktor 35 tahun itu mendapat 4,3 juta followers di akun Instagram pribadinya.

Tak hanya itu, postingan terakhir Ahn Bo Hyun pun dibanjiri komentar netizen. Diketahui sudah ada lebih dari 50 ribu komentar netizen memenuhi postingan terakhir aktor kelahiran 1988 ini.

“Pacarnya Jisoo,” ujar akun @wh***.

“Kita semua dukung kamu dan Jisoo,” kata akun @ch***.

“Tolong jaga Jisoo,” ucap @bl***.