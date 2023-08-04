Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berpacaran dengan Jisoo BLACKPINK, Followers Ahn Bo Hyun di Instagram Meroket

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:50 WIB
Berpacaran dengan Jisoo BLACKPINK, Followers Ahn Bo Hyun di Instagram Meroket
Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK resmi berpacaran. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Ahn Bo Hyun menjadi perbincangan hangat netizen usai dirinya berpacaran dengan salah satu personel BLACKPINK, Jisoo. Bahkan, jalinan asmara Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK ini berdampak pada popularitasnya di sosial media.

Melansir Manila Buletin, pengikut Instagram Ahn Bo Hyun, @bohyunahn diketahui bertambah hingga lebih dari 300 ribu followers.

Torehan itu diraih hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah kabar hubungan asmara dengan Jisoo BLACKPINK merebak ke publik.

Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK

Bintang drama Korea Yumi’s Cells itu sebelumnya hanya memiliki 3,6 juta pengikut. Kini, aktor 35 tahun itu mendapat 4,3 juta followers di akun Instagram pribadinya.

Tak hanya itu, postingan terakhir Ahn Bo Hyun pun dibanjiri komentar netizen. Diketahui sudah ada lebih dari 50 ribu komentar netizen memenuhi postingan terakhir aktor kelahiran 1988 ini.

“Pacarnya Jisoo,” ujar akun @wh***.

“Kita semua dukung kamu dan Jisoo,” kata akun @ch***.

“Tolong jaga Jisoo,” ucap @bl***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement