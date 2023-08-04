Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambil Menangis, Putri Pinkan Mambo Ungkap Perlakuan Bejat Ayah Tirinya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:05 WIB
Sambil Menangis, Putri Pinkan Mambo Ungkap Perlakuan Bejat Ayah Tirinya
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
JAKARTA - Putri dari penyanyi Pinkan Mambo, MA, kembali muncul di podcast. Kali ini MA giliran mencurahkan isi hatinya terkait kasus pelecehan seksual yang dialaminya di hadapan Dr Richard Lee.

Dalam podcast tersebut, MA yang belum genap berusia 17 tahun tampak membeberkan perlakuan ayah tirinya, Steve Wantania terhadap dirinya. Sambil menangis, MA mengatakan bahwa suami Pinkan Mambo itu sempat membuka celana dan memperlihatkan alat kelaminnya.

"Ada gak dia perlakuan bukan hanya sentuhan tapi sudah berbicara membujuk kamu," tanya dokter Richard.

"Ada, pernah," kata MA.

"Apa itu," tanya dokter Richard lagi.

Pinkan Mambo (Ayu/MPI)

"Dia suruh aku ke kamar, terus dia buka celananya dan keluarkan kelaminnya," ucap MA.

Mendengar hal itu, Richard pun tampak kaget. Ia pun semakin kaget ketika MA menyebut bahwa dirinya tak hanya diperlihatkan alat kelamin ayah tirinya, tetapi juga diminta untuk 'mencobanya'.

"Oh ya? It's really happened?," ujar Richard kaget.

"Iya, really happened. Jadi kejadiannya dia suruh aku ke kamar, dia buka celananya dan keluarkan kelaminnya dan dia suruh aku untuk cobain," kenang MA.

Jijik dengan permintaan ayah tirinya, putri sulung Pinkan tersebut lantas menolaknya. Bahkan ia mengatakan bahwa penolakan tersebut merupakan yang pertama kali diucapkannya pada sang ayah tiri.

