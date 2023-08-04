8 Artis Lawas Indonesia Era 60-an

JAKARTA - Artis lawas Indonesia era 60-an yang pernah begitu populer. Pada masa itu, media untuk menjadi terkenal tidak sebanyak saat ini. Maka, para artis ini harus benar-benar menjual talenta yang dimilikinya.

Berikut daftar artis lawas Indonesia era 60-an versi Okezone, pada Sabtu (5/8/2023).

1. Nani Wijaya





Mendiang Nani Wijaya merupakan salah satu artis senior Tanah Air yang sudah malang melintang di layar kaca sejak tahun 60-an. Ia merupakan anggota Golden Girls, bersama Ida Kusumah, Connie Sutedja, dan juga Rina Hassim.

Lebih dari 6 dekade berkarier, Nani Wijaya telah membintangi sederet film dan sinetron populer, seperti Tukang Bubur Naik Haji. Mendiang meninggal dunia di usia 78 tahun dan dimakamkan di TPU Karang Tengah, Bogor, Jawa Barat, pada 16 Maret 2023.

2. Titiek Puspa





Artis lawas Indonesia era 60-an selanjutnya adalah penyanyi dan aktris Titiek Puspa. Dia mengawali kariernya dengan mengikuti kontes bernyanyi di Bintang Radio pada 1954.

Perempuan bernama asli Sudarwati itu kemudian menjelma sebagai salah satu artis yang paling diperhitungkan pada masa itu. Ia bahkan menjadi bagian dari Orkes Simphony Djakarta dan sempat diundang Presiden Soekarno untuk bernyanyi di Istana Negara.

3. Lilis Suryani





Selanjutnya ada sosok Lilis Suryani yang bisa disebut sebagai bintang muda di masa itu. Di usia 15 tahun atau sekitar tahun 1963, dia sudah wara-wiri tampil di TVRI.

Sama seperti Titiek Puspa, Lilis Suryani juga pernah diundang ke Istana Negara untuk bernyanyi. Namanya kian bersinar hingga Malaysia, Singapura, dan Filipina, setelah merilis lagu Tjai Kopi dan Di Kala Malam Tiba.