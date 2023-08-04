Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Sambangi Zulkifli Hasan, Netizen Minta Jangan ke Politik

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:12 WIB
Raffi Ahmad Sambangi Zulkifli Hasan, Netizen Minta Jangan ke Politik
Raffi Ahmad sambangi Zulkifli Hasan, netizen minta jangan ke politik. (Foto: instagram)
JAKARTA - Raffi Ahmad terlihat mendatangi kediaman salah satu tokoh politik yakni Zulkifli Hasan. Hal itu terlihat dari unggahan sosial media milik keduanya.

Raffi Ahmad datang ke kediaman Zulkifli Hasan itu tidak sendirian, di mana Raffi Ahmad juga mengajak Nagita Slavina sang istri, Jeje Govinda hingga Syahnaz Sadiqah sang adik.

"Alhamdullilah, @raffinagita1717 sekeluarga berkeunjung ke Rumah Ketum PAN. Ada apa ya kira-kira?," tulis Zulkifli Hasan, Jumat (4/8/2023).

Raffi Ahmad

Sementara itu, kehadiran Raffi Ahmad ke rumah salah satu tokoh politik di Tanah Air itu tampaknya dilakukan usai sepulang dirinya dan keluarga dari Singapura usai menyaksikan laga klub sepakbola Liverpool FC yang merupakan kesayangan dari Rafathar anaknya.

"Hari ini malam ke kediaman ke rumah pak menteri, saya ke sini bawa keluarga," ujar Raffi Ahmad.

"Kita ke sini ingin silahturahmi, sekalian minta ilmu," ucap Raffi Ahmad lagi.

Melihat unggahan itu, membuat warganet langsung membanjiri kolom komentar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Telusuri berita celebrity lainnya
