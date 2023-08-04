Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi WO, Reza: Boyband Smash Tetap Nomor Satu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:04 WIB
Jadi WO, Reza: Boyband Smash Tetap Nomor Satu
Reza SMASH jadi WO (Foto: IG Reza)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Reza Anugrah atau yang akrab disapa Reza Smash kini sibuk sebagai Wedding Organizer (WO). Namun demikian ia tak akan melupakan SMASH.

Reza bahkan merasa Smash adalah prioritasnya saat ini. Apalagi, para personel Smash disebut-sebut siap comeback ke dunia hiburan Tanah Air setelah sempat vakum beberapa tahun belakangan.

Jadi WO, Reza: Boyband Smash Tetap Nomor Satu

"Smash tetap nomor satu jadwal manggung, jadi ketika Smash nggak job aku ambil Wedding Organizer," kata Reza Smash saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Reza Smash menceritakan alasannya bekerja sebagai Wedding Organizer. Hal ini dilakukan, kata Reza, sebagai upayanya bertahan hidup di masa Pandemi.

Sebab, ia harus mencukupi kebutuhan hidupnya selama tak manggung bersama Smash.

"Kalau di bilang ini Reza Smash iya, kalau banting setir nggak, lebih menyelamatkan untuk bagaimana caranya survive (saat pandemi)," tegas Reza.

Reza tak memungkiri bahwa penghasilannya menjadi WO cukup untuk menyambung hidup.

Namun, dia enggan membeberkan secara rinci berapa pendapatannya selama menjadi WO.

"Kalau ngomongin kisaran (pendapatan) aku nggak bisa angkat bicara, yang penting menyelamatkan diri saya dan mencukupi diri saya," ujar Reza.

