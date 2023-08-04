Reza SMASH Siap Lepas Status Duda: Tahun Depan Insya Allah

JAKARTA - Personel boyband SM*SH, Muhammad Reza Anugrah siap melepas status dudanya. Usai bercerai dari Fabiola Elizabeth Agnes pada Juni 2020 lalu, kini saudara kandung dari Ilham SM*SH ini mengaku tengah menjalin asmara dengan seorang perempuan yang tak disebutkan namanya.

Kepada awak media, Reza SM*SH mengaku bahwa dirinya bahagia menjalin hubungan dengan pasangannya saat ini. Pasalnya, kekasihnya tersebut sangat mendukung kariernya baik menjadi WO maupun SM*SH.

Tak hanya itu, pria 29 tahun tersebut juga merasa kehadiran sang pujaan hati menjadi salah satu alasannya untuk terus bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat masa pandemi.

"Orang-orang disekitar yang tahu kondisinya gue, yang tahu positifnya gue selalu mensuport gue, kebetulan punya pasangan juga mensuport juga gitu, itu sih yang buat bertahan sampai sekarang," ujar Reza Smash saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Saat ditanya terkait siapa sosok kekasih barunya itu, Reza enggan menjelaskannya secara gamblang. Akan tetapi, dia tak sungkan mengatakan rencana pernikahannya di depan publik yang akan digelar tahun depan.