HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arya Vasco Benarkan Hubungan Asmaranya dengan Cinta Laura

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:35 WIB
Arya Vasco Benarkan Hubungan Asmaranya dengan Cinta Laura
Cinta Laura dan Arya Vasco (Foto: Instagram)
JAKARTA - Arya Vasco akhirnya menjawab kabar pacaran dengan Cinta Laura. Kabar tersebut pertama kali mencuat usai pria 23 tahun itu membagikan momen kebersamaannya dengan pelantun You Say Aq tersebut.

Saat menjadi bintang tamu di acara Pagi Pagi Ambyar, pemeran Leo dalam film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ini akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan Cinta Laura. Akan tetapi, sebelumnya ia sempat dibuat kaget dengan julukan yang diberikan padanya, yakni 'Brondong'.

"Ini ada artikel terbaru dari seorang Arya Vasco. Kalau sobat ambyar nanya siapa sih pacarnya Cinta Laura, kok nggak pernah ketahuan siapa sih pacarnya. Nih kita kasih lihat artikel satu ini 'Sosok Arya Vasco aktor brondong yang disebut pacar baru Cinta Laura'. Gimana tanggapannya?," tutur para host.

Cinta Laura dan Arya Vasco

"Ya kalau dipanggil brondong rada susah juga ya soalnya aku sudah di atas 20 tahun," kata Arya sambil tertawa.

Lebih lanjut, Arya pum mengkonfirmasi bahwa dirinya dan Cinta Laura memang tengah menjalin hubungan asmara. Bahkan hubungan mereka sudah berlangsung selama satu tahun belakangan ini.

"Iya pacaran, setahun. Masih pacaran sampai sekarang," bebernya.

Sementara itu, Arya pun sempat membeberkan bagaimana gaya pacarannya dengan Cinta Laura. Pasalnya, keduanya diketahui merupakan artis yang jauh dari kontroversi.

