Blakblakan, Atta Halilintar Ungkap Kinerja Eks Sopir: Tes Drive Pertama Langsung Bahaya

JAKARTA - Atta Halilintar kembali bersuara usai dituding mendzalimi mantan sopirnya, Arman. Melalui kolom komentar sebuah unggahan di Instagram, bapak satu anak ini mengungkapkan sebuah fakta bahwa sebenarnya Arman hanya bekerja selama dua bulan dengannya, bukan dua tahun lebih seperti yang digembar-gemborkan beberapa waktu belakangan ini.

Bukan cuma itu, Atta pun menyebut bahwa saat dirinya memberhentikan Arman, ia sempat memberikan pesangon dengan jumlah fantastis hingga uang tersebut sanggup untuk dibelikan sebuah motor. Bahkan, ia juga sempat memberikan tambahan uang sebesar Rp30 juta agar Arman bisa membuka usaha di usia senjanya.

"Kalau ada yg bilang kerja 2 tahun?? pak A hanya 2 bulanan," ungkap Atta Halilintar, dikutip dari akun Instagram @ateam20_indonesia.

"Di bulan 3 kita langsung kasi pesangon... (kira2 bisa buat beli motor lah) dan pak arman mau usaha jadi kita berikan tambahan lagi modal 30jt pada waktu itu..." sambungnya.

Bukan tanpa sebab, suami Aurel Hermansyah ini terpaksa berhenti mempekerjakan Arman lantaran caranya menyetir cukup membahayakan. Bahkan ia sempat menabrak trotoar ketika menyetir mobil yang ditumpangi Aurel saat putri Anang Hermansyah tersebut tengah hamil.

"Karena penilaian yang disetirin driver itu berkaitan dengan nyawa dan juga kesehatan jasmani rohani drivernya. Pas test drive pertama langsung bahaya dan kena trotoar kondisi Aurel waktu itu kalau tidak salah hamil atau lagi program menuju hamil begitu..teruss karena mau bantu tetep kerja sama kita.. ya kita iyakan buat test biasanya begitu di tempat kami kita kasih kesempatan..," jelas Atta.

Atta pun mengatakan bahwa dirinya sempat meminta Arman untuk membawa mobil yang ditumpangi oleh karyawannya. Namun, karyawannya pun mengeluhkan cara Arman membawa mobil, lantaran usia dan kondisi matanya.

"Akhirnya kita coba beliau nyetirin anak2 di kantor tapi anak2 merasa kantor merasa bahaya bahkan ada yg laporan suka meleng di jalan..," jelasnya.

"Sekali lagi kita ga nyalahin karena faktor umur dan tenaga kita mengerti kalau bisa ngantuk dijalan dll.. dan dari mulut beliau sendiri kalau nyetir malam rabun begitu katanya," paparnya.