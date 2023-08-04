Foto Bareng Arya Saloka, Baim Wong: Kita Saudaraan dari Keluarga Mama Saya

JAKARTA - Baim Wong dan Arya Saloka rupanya merupakan saudara. Hal tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram milik suami Paula Verhoeven tersebut.

Dalam unggahannya, Baim terlihat berfoto bersama bintang Ikatan Cinta tersebut. Bahkan, ia mengungkapkan jika Arya masih merupakan saudaranya dari keluarga mendiang sang ibu.

"Mungkin semua orang gak tahu.. Saya sama Arya saloka itu saudaraan," tulis Baim Wong pada keterangan foto.

"Kita saudaraan dari keluarga mama saya. Bangga banget punya saudara keren dan hebat kaya dia," sambungnya.

Dalam unggahannya, Baim pun sempat memberikan clue jika dirinya dan Arya akan berkolaborasi bersama. Akan tetapi, belum diketahui kolaborasi apa yang akan dilakukan oleh keduanya.

"Mba Najla punten sampe malem bgt meetingnya. Kita bikin sesuatu bareng insyaallah ya," lanjut Baim Wong.

"Obrolan tengah ngantuk," timpal Arya Saloka.

Melihat unggahan Baim Wong, para netizen pun langsung heboh. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa keduanya akan berkolaborasi dalam bentuk film, mengingat Baim memiliki rumah produksi sendiri, yakni Tiger Wong Entertainment.

"Asikkkk kerennn mas Arya bisa tuh collab sama baim," kata baekh***.