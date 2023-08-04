Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Foto Bareng Arya Saloka, Baim Wong: Kita Saudaraan dari Keluarga Mama Saya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:35 WIB
Foto Bareng Arya Saloka, Baim Wong: Kita Saudaraan dari Keluarga Mama Saya
Baim Wong (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong dan Arya Saloka rupanya merupakan saudara. Hal tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram milik suami Paula Verhoeven tersebut.

Dalam unggahannya, Baim terlihat berfoto bersama bintang Ikatan Cinta tersebut. Bahkan, ia mengungkapkan jika Arya masih merupakan saudaranya dari keluarga mendiang sang ibu.

"Mungkin semua orang gak tahu.. Saya sama Arya saloka itu saudaraan," tulis Baim Wong pada keterangan foto.

"Kita saudaraan dari keluarga mama saya. Bangga banget punya saudara keren dan hebat kaya dia," sambungnya.

Baim Wong dan Arya Saloka

Dalam unggahannya, Baim pun sempat memberikan clue jika dirinya dan Arya akan berkolaborasi bersama. Akan tetapi, belum diketahui kolaborasi apa yang akan dilakukan oleh keduanya.

"Mba Najla punten sampe malem bgt meetingnya. Kita bikin sesuatu bareng insyaallah ya," lanjut Baim Wong.

"Obrolan tengah ngantuk," timpal Arya Saloka.

Melihat unggahan Baim Wong, para netizen pun langsung heboh. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa keduanya akan berkolaborasi dalam bentuk film, mengingat Baim memiliki rumah produksi sendiri, yakni Tiger Wong Entertainment.

"Asikkkk kerennn mas Arya bisa tuh collab sama baim," kata baekh***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement