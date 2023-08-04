Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daniel Mananta Temukan Sekolah Diduga Pro LGBT, Curiga karena Hal Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:00 WIB
Daniel Mananta Temukan Sekolah Diduga Pro LGBT, Curiga karena Hal Ini
Daniel Mananta. (Foto: Instagram/@vjdaniel)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Daniel Mananta bercerita pengalaman saat ingin mendaftarkan sang anak ke salah satu sekolah berstandar internasional di Kawasan Jabodetabek. Tak disangka, ia menemukan hal janggal di sekolah yang tak disebutkan namanya itu.

Setibanya disana, Daniel merasa sekolah itu tampak biasa saja. Namun, dia mulai curiga ketika hendak ke toilet yang berada persis di dekat resepsionis.

"Disitu udah ada WC untuk laki 'Boys' perempuan 'Girls' sama 'Gender Neutral', dan saya cukup kaget," kata Daniel Mananta dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Jum'at (4/8/2023).

Daniel kemudian penasaran dengan fasilitas toilet dengan kategori khusus yang disediakan pihak sekolah. Dia pun berinisiatif menanyakan hal itu kepada salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut.

"Saya tanya sama gurunya, 'kalian kok terbuka ya soal ini ya?' dan gurunya bilang 'oh iya iya karena kita sangat menghormati banget sama murid-murid kita', dan lagi, ini anak saya umur 10 tahun," ucap Daniel Mananta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000361/sahabatan-dengan-sandra-dewi-daniel-mananta-tolak-bahas-kasus-harvey-moeis-OSIdbq5WBH.jpg
Sahabatan dengan Sandra Dewi, Daniel Mananta Tolak Bahas Kasus Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/33/2998314/netizen-desak-daniel-mananta-laporkan-pelaku-pencopetan-tas-istrinya-yang-terekam-cctv-UHfsb9fSzM.jpg
Netizen Desak Daniel Mananta Laporkan Pelaku Pencopetan Tas Istrinya yang Terekam CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/598/2998118/daniel-mananta-sudah-ikhlas-dan-maafkan-pelaku-pencopetan-tas-istri-di-mall-87QyerXcsL.jpg
Daniel Mananta Sudah Ikhlas dan Maafkan Pelaku Pencopetan Tas Istri di Mall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997512/tas-istri-daniel-mananta-dicuri-di-mal-pelaku-terekam-cctv-J77YSuGR7x.jpg
Tas Istri Daniel Mananta Dicuri di Mal, Pelaku Terekam CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/33/2991652/netizen-seruduk-akun-instagram-daniel-mananta-usai-jodohkan-sandra-dewi-dan-harvey-moeis-5ILdYkcdS4.jpg
Netizen Seruduk Akun Instagram Daniel Mananta Usai Jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/33/2989331/sebelum-dijodohkan-ke-sandra-dewi-daniel-mananta-sempat-jamin-harvey-moeis-orang-baik-rAHZuJn8UR.jpg
Sebelum Dijodohkan ke Sandra Dewi, Daniel Mananta Sempat Jamin Harvey Moeis Orang Baik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement