Daniel Mananta Temukan Sekolah Diduga Pro LGBT, Curiga karena Hal Ini

JAKARTA - Presenter Daniel Mananta bercerita pengalaman saat ingin mendaftarkan sang anak ke salah satu sekolah berstandar internasional di Kawasan Jabodetabek. Tak disangka, ia menemukan hal janggal di sekolah yang tak disebutkan namanya itu.

Setibanya disana, Daniel merasa sekolah itu tampak biasa saja. Namun, dia mulai curiga ketika hendak ke toilet yang berada persis di dekat resepsionis.

"Disitu udah ada WC untuk laki 'Boys' perempuan 'Girls' sama 'Gender Neutral', dan saya cukup kaget," kata Daniel Mananta dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Jum'at (4/8/2023).

BACA JUGA: Daniel Mananta Akhirnya Jawab soal Isu Mualaf dan Jelaskan Kedekatan dengan UAS

Daniel kemudian penasaran dengan fasilitas toilet dengan kategori khusus yang disediakan pihak sekolah. Dia pun berinisiatif menanyakan hal itu kepada salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut.

"Saya tanya sama gurunya, 'kalian kok terbuka ya soal ini ya?' dan gurunya bilang 'oh iya iya karena kita sangat menghormati banget sama murid-murid kita', dan lagi, ini anak saya umur 10 tahun," ucap Daniel Mananta.