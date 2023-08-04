Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Guruh Soekarnoputra Tak Terima Rumahnya Disita PN Jaksel, Sebut Adanya Kejanggalan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:23 WIB
Guruh Soekarnoputra (Foto: Okezone)
Guruh Soekarnoputra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Guruh Soekarnoputra tak terima dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam putusan tersebut, ia kalah dalam gugatan perdata melawan Susy Angkawijaya, sebagaimana putusan PN Jakarta Selatan Nomor 757/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Guruh Soekarnoputra menduga, adanya kejanggalan dibalik penanganan gugatan perdata di PN Jaksel.

"Kalau menurut saya banyak yang nggak benar, banyak yang cacat dari pemberitahuan Pengadilan itu tentang pengosongan hari ini," ujar Guruh Soekarnoputra Saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 3 Agustus 2023.

Senada dengan Guruh Soekarnoputra, Simeon Petrus selaku kuasa hukum menyayangkan sikap PN Jaksel memutuskan untuk menyita kediaman pribadi kliennya, beralamat di Jalan Sriwijaya, RT 004 RW 001, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurutnya, dari sisi proses hukum atas perkara gugatan perdata dilayangkan Susy Angkawijaya tidak jelas. Atas dasar ini, Guruh Soekarnoputra menolak eksekusi hendak dilakukan jurusita PN Jaksel.

"Memang itu aturan hukumnya, kalau tidak hari ini ditunda. Kami mohon ke Pengadilan juga tolong lihat dari segi hukum, bagaimana mungkin ini dieksekusi. Kalau tidak jelas gimana, kita akan menyerahkannya,"jelas Simeon.

Lebih lanjut, pengacara Guruh Soekarnoputra ini membeberkan, sejak 2014 lalu pihaknya telah berupaya melakukan perdamaian. Namun, upaya-upaya mediasi tidak kunjung menemui kata sepakat alias deadlock.

"Bicara mediasi, itu dari 2014 dan berlanjut sampai sekarang, mereka nggak menyetujui sampai sekarang, soal angka juga dan jadi deadlock sampai sekarang. Dari mulai sidang 2014 kami masih mengupayakan perdamaian,"tutur Simeon Petrus.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan berencana menyita aset berupa rumah yang ditempati Guruh Soekarnoputra di Jalan Sriwijaya, RT 004 RW 001, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

