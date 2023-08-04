Anji Tanggapi Podcast Marlo dan Keisya Levronka: Interview yang Gak Enak Ditonton

JAKARTA - Musisi Tanah Air, Erdian Aji Prihartanto alias Anji, turut berkomentar soal masalah Keisya Levronka dan Marlo Ernesto yang jadi sorotan karena perbincangan mereka di podcast.

Eks vokalis Drive ini mengaku menonton video podcast mereka secara utuh. Ia mengawalinya dengan membaca komentar pedas netizen untuk Keisya.

“Keisya Levronka? Musisi yang nggak punya adab, gak sopan, star syndrome, kata beberapa orang, kayak gitu saya baca,” ujar Anji dikutip Kanal YouTube pribadinya Jumat (4/8/2023).

Kemudian sebelum memberikan komentar, Anji terlebih dahulu menjelaskan duduk perkara kenapa Keisya Levronka dan Marlo bisa menjadi sorotan banyak netizen.

Mantan vokalis grup musik band Drive itu, membeberkan perspektif netizen yang menghujat Keisya dan Marlo. Baginya, ia merasa tidak nyaman ketika menonton podcast tersebut, karena ada banyak hal-hal terduga muncul di dalam podcast itu.

“Di situ bisa terlihat jelas, saya menonton podcast-nya. 15 menit gak tahan, karena ini interview yang sangat gak enak ditonton, kenapa?” jelas Anji.